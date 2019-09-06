Александр Кокорин и Павел Мамаев не уложились в трансферное окно У выходящих по УДО футболистов разные перспективы трудоустройства

У добившихся освобождения по УДО Александра Кокорина и Павла Мамаева разные перспективы в российском футболе. Если клуб Кокорина «Зенит», кажется, намерен сохранить форварда, то «Краснодар», за который выступал Мамаев, не отзывал поданное в Российский футбольный союз (РФС) заявление о расторжении контракта спортсмена, осужденного по делу о хулиганстве и побоях.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по делу о хулиганстве и побоях, смогут выйти по УДО 17 сентября. Как продолжатся их спортивные карьеры, не до конца ясно.

«Краснодар», кажется, не собирается продолжать трудовые отношения с Павлом Мамаевым. Ранее клуб подал в Российский футбольный союз заявление о расторжении действующего контракта с полузащитником. А в пятницу председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов рассказал «Спорт 24», что краснодарский клуб его не отзывал. В случае удовлетворения заявления Мамаев получит статус свободного агента.

Чуточку проще ситуация с Александром Кокориным. Его клуб «Зенит» дал понять, что не собирается отказываться от услуг форварда, чей контракт с чемпионом России истек летом. В сообщении команды говорится, что после освобождения «руководство клуба встретится с Александром» и «поговорит о его планах». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «РИА Новостям», что встретится с Кокориным «в ближайшее время».

Что касается сроков возвращения Александра Кокорина и Павла Мамаева на поле, то существуют разные варианты. Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось 2 сентября. Следующее откроется в январе. Однако теоретически сыграть в футбол Кокорин и Мамаев могут и раньше. Например, заключив контракт с клубом из страны, где трансферный и регистрационный период не закончился (это, правда, будет не элитный европейский чемпионат и даже не чемпионат «второго эшелона»).

На вторую возможность указал «РИА Новости» исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан. По его словам, комитет по статусу игроков РФС может внести в заявку вне регистрационного периода Александра Кокорина и Павла Мамаева, если поступит заявление от клуба, заключившего договор с футболистами.

Арнольд Кабанов