«Наказание не изменилось, и подсудимые все-таки пойдут по этапу»

Мосгорсуд отказался менять сроки заключения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву: апелляция их адвокатов, которые просили о смягчении наказания, осталась без удовлетворения. В прошлом месяце за хулиганство и побои суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина — к полутора годам заключения. Павел Мамаев и Александр Кокорин в октябре прошлого года участвовали в двух драках в центре Москвы. Подробности из зала суда рассказал корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов.

— Мотивировочную часть на этом заседании суд не озвучивал, учитывая, что это все-таки апелляционная коллегия. В приговоре по факту изменилась лишь одна очень маленькая часть — если раньше Пресненский суд Москвы осудил Мамаева, Кокорина и еще двух человек по первой части статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», то по просьбе прокуратуры, которая тоже подала представление и просила отменить предыдущий приговор, теперь туда вписан пункт «а» этой же части 213-й статьи. В общем-то, на этом все и закончилось, потому что после того, когда судья заявила, что приговор требуется отменить, все в зале даже немного вздохнули, и на лицах у Мамаева и Кокорина появилась даже некоторая надежда, но после того, как были оглашены окончательные сроки, эта надежда очень быстро пропала. В общем-то, подсудимые поникли головой, как и их многочисленные родственники, которые сегодня пришли их поддержать.

То есть можно сказать, что по факту суд удовлетворил именно требования прокуратуры в полном объеме, которая просила этот самый пункт «а» включить в приговор.

Вместе с тем, сторона обвинения не ходатайствовала о том, чтобы увеличить каким-то образом сроки для фигурантов этого дела.

Как заявил адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов, по сути, были соблюдены некие формальности. Как он подчеркнул, в случае апелляции суд либо обычно смягчает наказание, либо выносит так называемый апелляционный приговор, что в данном случае и произошло, — наказание по факту не изменилось, и подсудимые все-таки пойдут по этапу.

Кроме того, как заявил господин Ромашов, пройдет примерно пара недель, и этот приговор Мосгорсуда поступит в изолятор «Бутырка». После этого в течение еще примерно пары недель футболистов должны будут распределить по колониям. Вряд ли, кстати, они могут оказаться в одном исправительном учреждении, но, по словам Андрея Ромашова, колонии действительно могут быть где-то в пределах Золотого кольца, поскольку в последнее время есть практика, чтобы людей отправлять в места отбывать наказание не очень далеко от того места, где они проживали.

Вместе с тем, спортсмены могут выйти на свободу примерно в ноябре, может быть, в декабре, то есть где-то к Новому году, возможно, этот срок подойдет. Но, кстати, интересный момент, об этом говорилось и ранее — если бы футболисты не обжаловали приговор и попытались подать прошение об условно-досрочном освобождении, то были бы какие-то шансы выйти по УДО. Сейчас же скорее всего о такой возможности уже придется забыть.

Говоря о сегодняшнем заседании, можно добавить, что в какой-то момент судья обратилась к Кириллу Кокорину — брату Александра — и спросила, почему он такой радостный. На это юноша ответил, что ему радостно видеть членов апелляционной коллегии. На эту реплики ответил и Александр Кокорин, заявив, что он недавно общался с человеком, который обвиняется в убийстве по неосторожности, и он получил срок в год и четыре месяца заключения, а футболисту назначили полтора года. «Как тут не улыбаться», — заявил Александр Кокорин.

Что же касается Павла Мамаева, то он даже несколько пофилософствовал на эту тему и заявил, что в данной ситуации может победить только добро, и теперь, в общем-то, футболистам не надо плакать, а надо выходить из этой ситуации без печали. Полузащитник «Краснодара» еще до окончательного оглашения приговора заявил, что если футболистам будут назначены реальные сроки лишения свободы, то они будут улыбаться и там, куда их повезут отбывать наказание.