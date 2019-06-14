Павел Мамаев и Александр Кокорин проиграли финальный матч за свободу

Павла Мамаева и Александра Кокорина в ближайшее время должны отправить в колонии. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на приговор полузащитнику «Краснодара» и форварду «Зенита». В мае Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию общего режима. Кокорина на полтора года, а Мамаева на год и пять месяцев. Прошлой осенью спортсмены и их друзья устроили драки в центре Москвы. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор научного центра НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук. Чем запомнился громкий судебный процесс над футболистами? Подробности — в материале Владимира Расулова.

За выход из СИЗО Павел Мамаев и Александр Кокорин боролись долгие семь месяцев. В следственном изоляторе некогда игроки сборной России оказались в начале октября прошлого года. Как установил суд, тогда футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий возле стриптиз-клуба «Эгоист» в центре Москвы повздорили с Виталием Соловчуком, машина которого стояла рядом. Словесная перепалка быстро переросла в драку, где каждый из молодых людей минимум дважды ударил водителя. Затем Мамаев и Кокорин с друзьями отправились в одну из столичных «Кофеманий», где поссорились с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его Александр Кокорин ударил стулом по голове.

Все это в итоге превратилось в 25 томов уголовного дела. А пока его расследовали, футболисты находились под стражей в «Бутырке». Частично они признали вину. Перед всеми потерпевшими извинились, а Павел Мамаев даже уточнил, как именно: «Я компенсировал ущерб потерпевшему Соловчуку в размере 500 тыс. руб. — это достойное возмещение ущерба. В практике, когда наносится малый вред здоровью, суд принимает решение о 30-50 тыс. руб».

Корреспондент “Ъ FM” — о заседании суда по делу Мамаева-Кокорина Читать далее

Дело Кокорина и Мамаева расследовали долго, а по существу рассмотрели довольно быстро — меньше чем за месяц. Накануне Дня Победы суд признал футболистов виновными сразу по трем статьям — «Побои», «Хулиганство» и «Причинение легкого вреда здоровью». Своих фанатов спортсмены последние полгода видели только на судебных заседаниях. Тем не менее, совсем от футбола их не отлучали и даже дали возможность выйти на поле в СИЗО. В середине февраля в «Бутырке» прошел матч между заключенными. Мамаев на этой встрече забил семь голов. А вот Кокорин играть не вышел — из-за больного колена. Его защита, кстати, неоднократно апеллировала к этому и просила сократить ему срок, но не получилось. Впрочем, и теперь адвокаты останавливаться не намерены, несмотря на то, что этапирование футболистов в колонию — это вопрос времени, заявил адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов: «Мы намерены обжаловать данный апелляционный приговор в президиуме Мосгорсуда, затем в Верховном суде и параллельно в Европейском суде по правам человека. Продемонстрирован явный обвинительный уклон. Через неделю-две этот апелляционный приговор поступит в следственный изолятор, и после него в течение двух недель они должны отправиться по этапу куда-то в пределы Золотого кольца, в города».

Рассчитывать на условно-досрочное освобождение футболисты не могут. С учетом проведенного в СИЗО времени Мамаеву осталось сидеть пять, а Кокорину шесть месяцев. А подать прошение об УДО можно только после того, как человек отбудет в колонии минимум полгода, пояснил управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Максим Домбровицкий: «Человек, который приехал в колонию, должен находиться там не менее полугода, потому что администрация не сможет дать исчерпывающую характеристику личности сидящего ввиду того, что он только приехал, еще никак себя не зарекомендовал. То есть нельзя сказать, стал ли он на путь исправления, осознал и прочее.

Пока они займутся сбором документов, пока администрация учреждения, где они будут отбывать наказание, выйдет с ходатайством и с характеристиками в суд, как раз пройдет полгода».

Мамаеву и Кокорину предлагали остаться и в СИЗО — работать в хозяйственном блоке. Но футболисты отказались. Чем они будут заниматься в колонии, пока неизвестно.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее заявил, что хочет видеть Александра Кокорина в команде, несмотря на приговор. При этом руководство клуба официально не заявляло о намерении продлить контракт с игроком. А соглашение истекает 30 июня. Павел Мамаев пока формально остается футболистом «Краснодара», хотя клуб полгода пытается разорвать с ним контракт, заключенный до января.