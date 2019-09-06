Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют уже на свободе

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободят условно-досрочно — суд Белгородской области удовлетворил соответствующие ходатайства. Заседание проходило в закрытом режиме в колонии, где спортсмены находятся с июля. Прокуратура обжаловать это решение не собирается, поэтому спортсмены выйдут на свободу через десять дней. Футболисты отбывали наказание за драку, в которой пострадали чиновник Минпромторга и водитель сотрудницы «Первого канала». Суд приговорил их примерно к полутора годам лишения свободы.

В колонии Александр Кокорин и Павел Мамаев вели себя примерно и даже приобщали к спорту других заключенных, поэтому никаких возражений против УДО не было, сообщил зампрокурора Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов.

«Прокуратура поддержала позицию защиты, потому что осужденные в период содержания под стражей в следственном изоляторе и в условиях содержания под стражей в исправительном учреждении зарекомендовали себя с положительной стороны. Они добросовестно относились к труду, посещали мероприятия воспитательного характера, принимали активное участие в спортивных мероприятиях, даже способствовали приобщению к спорту других осужденных. Основная цель наказания — исправление осужденных — была достигнута, в связи с чем судом ходатайство осужденных было удовлетворено. Я полагаю, что после вступления в законную силу футболисты вновь смогут радовать своих болельщиков зрелищными матчами и новыми спортивными победами».

Футболисты отбывают наказание в колонии под Белгородом. Там спортсмены получили работу: они занимались упаковкой комбинезонов, которые шили другие заключенные, и получали примерно по 10 тыс. руб. в месяц. Как рассказывали журналисты, начальник этой колонии сам увлекается футболом: в здании висят портреты известных игроков и газетные вырезки о крупных матчах.

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева: «В данном деле, конечно, точку ставить еще рано. Если Павел посчитает необходимым, и все основания для этого имеются, то мы продолжим уже дальнейшее обжалование приговора в кассационном порядке. Но все вопросы будем разрешать по выходу Павла из мест лишения свободы. Формальное же условие после выхода на свободу заключается в следующем: освобожденный должен проследовать к месту жительства в подтвержденный постановлением суда срок (это обычно несколько дней), встать на учет в орган, который наблюдает за исполнением наказания (это обычно инспекторы в полицейском отделении по месту жительства). После будет установлена дата, когда осужденный должен являться и отмечаться. Обычно встречаются с инспектором, общаются, если необходимо, берутся объяснения, предоставляются какие-то документы. То есть задача инспекции — отслеживать благопристойный образ жизни фигуранта, чтобы он не совершал противоправных поступков и, соответственно, подтверждал, что право на условно-досрочное освобождение ему было предоставлено не зря. Вместе с тем, Павел, конечно, будет рад воссоединению со своей семьей, напомню, что у него супруга, двое маленьких детей, родители. На всех процессах судебного заседания он заявлял о том, что намерен остаться в большом спорте, продолжить свою футбольную карьеру, и, если таковое предложение поступит, продолжить ее в одном из российских клубов».

На быстрое освобождение Мамаева и Кокорина могло повлиять и повышенное внимание к процессу, считает партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин. Но скорее всего, по словам адвоката, теперь до конца срока Кокорин и Мамаев должны будут регулярно отмечаться в полиции: «Необходимо учитывать и то, что большую часть своего срока они уже отсидели. По их статье "Хулиганство" можно подавать на УДО уже после отбытия трети срока наказания. Кроме того, в нашей стране и общественное внимание, и другие аспекты достаточно серьезно влияют на такие дела, поэтому здесь имело место и политическое решение со стороны администрации исправительного учреждения и прокуратуры. Вместе с тем, после освобождения футболистов могут поставить на учет в полицию, где они должны будут отмечаться, допустим, раз в неделю».

До того как оказаться за решеткой, Александр Кокорин и Павел Мамаев были одними из самых высокооплачиваемых футболистов в России. По данным СМИ, форвард «Зенита» зарабатывал почти €3,5 млн а полузащитник «Краснодара» — около €2,5 млн в год.

В феврале, будучи под арестом, Павел Мамаев успел выйти на поле в изоляторе «Бутырка», а летом оба игрока вместе с другими заключенными участвовали в матче, который проходил на территории белгородской колонии.

Как дальше могут сложиться карьеры у освобожденных игроков? У Александра Кокорина больше шансов вернуться в родной клуб, чем у Павла Мамаева, считает президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус: «Перезапустить карьеру сможет и первый, и второй. В отношении Кокорина у меня сомнений нет — в "Зените" неоднократно подчеркивалось, что игрока ждут в клубе. Так что я уверен, что в самое ближайшее время футболист вернется в учебно-тренировочный процесс. У него, конечно, очень хорошие перспективы наверстать потерянное время.

Год, который они провели без учебно-тренировочного процесса, конечно, сказался на их карьере, но не настолько, чтобы ее закончить.

Что касается Павла Мамаева, то он очень талантливый парень, у него есть возможность вернуться в большой футбол. Уверен, что он это сделает. Между тем, в "Краснодаре" заявляли, что там не хотят, чтобы в их рядах был игрок, который показал негативный пример и своим проступком дискредитировал себя как футболиста, как звезду, особенно перед воспитанниками клуба. Тем не менее, Павел Мамаев будет востребован. Некоторые российские клубы уже заявляли, что готовы его взять. Если говорить о зарплатах Кокорина и Мамаева, то если футболисты выйдут на тот уровень, который показывали раньше, то клубы будут им платить достойно».

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже назвал скорое освобождение Кокорина хорошей новостью для клуба и заявил, что планирует встретиться с футболистом в ближайшее время.

Владимир Расулов