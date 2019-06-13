Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки

Мосгорсуд (МГС) оставил в силе наказание, вынесенное бывшим игрокам сборной России по футболу Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, брату последнего Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. Все они были ранее осуждены за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. По версии следствия, осужденные избили водителя Виталия Соловчука и нанесли травмы главе департамента Минпромторга Денису Паку. При этом апелляционная инстанция МГС отменила приговор Пресненского суда из-за допущенной процессуальной неточности и вынесла свой, а также оправдала Кирилла Кокорина по статье о побоях.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы защиты Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого на приговор Пресненского суда, который ранее признал их виновными в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), причинении легкого вреда здоровья (ст. 115 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ). Адвокаты спортсменов просили Мосгорсуд отменить или изменить решение суда с учетом нарушений, которые, как считает защита, были допущены при вынесении приговора. В частности, как ранее сообщал “Ъ”, адвокаты на протяжении всего процесса настаивали, что в действиях их подзащитных не было признаков хулиганства.

В свою очередь, и прокуратура направила в МГС свое представление, попросив суд уточнить квалификацию действий осужденных по статье о хулиганстве, добавив в нее признак «с использованием предмета в качестве оружия», который отсутствовал в приговоре.

Сами осужденные говорили в МГС в основном о том, что им было вынесено необоснованно суровое наказание. «Хотелось бы попросить вас по-человечески дать возможность вернуться в спорт, увидеть родителей, семью... Хотелось бы справедливости, гуманности. Я считаю, что мы прошли этот путь достойно. Ну и выйти уже наконец»,— заявил Александр Кокорин.

«Год, который мы по пересчету провели под стражей, мне кажется, этого достаточно. Я считаю, что мы гораздо больше пользы приносили, находясь на свободе, но обычная мужская драка перечеркнула все, что мы делали»,— отметил, в свою очередь, Павел Мамаев.

А Кирилл Кокорин попытался убедить суд, что на свободе они могут принести больше пользы обществу, чем в колонии.

В итоге МГС отменил приговор Пресненского суда и вынес новый. Причиной стала допущенная судом первой инстанции в тексте приговора важная процессуальная неточность: отсутствовало упоминание пункта «а» части 1 статьи 213 УК. Однако к изменению наказания осужденным это не привело. Суд лишь оправдал «за отсутствием состава преступления» Кирилла Кокорина по статье 116 УК РФ, признав за ним право на реабилитацию. Таким образом, Александр и Кирилл Кокорины окончательно получили по полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — по году пять месяцев. Однако отбывать наказание им осталось четыре и три месяца соответственно.

Мосгорсуд также отклонил кассационные жалобы на арест осужденных. «Суд отказался передавать кассационные жалобы на рассмотрение президиума»,— сообщила руководитель пресс-службы МГС Ульяна Солопова.

Напомним, вызвавшие большой общественный резонанс драки произошли 8 октября прошлого года в Москве. По материалам дела, сначала компания молодых людей у гостиницы «Пекин» напала на водителя сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем устроила потасовку в «Кофемании» на Большой Никитской с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным. Осужденные с самого начала утверждали, что на агрессивные действия их спровоцировали потерпевшие.

Александр Александров