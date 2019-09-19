Александр Кокорин и Павел Мамаев пополнили трудовые резервы

Во вторник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освободились после почти годичного пребывания в местах лишения свободы. Еще в октябре 2018-го казалось, что на их карьерах можно ставить крест. В официальном сообщении Российской премьер-лиги (РПЛ) отмечалось, что «хулиганам не место в футболе». Однако Кокорин еще в колонии получил новый контракт с «Зенитом». Мамаев, которого «Краснодар» собирался увольнять, вполне может остаться в команде. А если не останется, то его, как выяснилось, готовы принять как минимум три клуба РПЛ. Эксперты считают, что такая перемена настроений продиктована нехваткой в российском футболе качественных отечественных игроков. С учетом того, что в следующем сезоне вступит в силу новый лимит на легионеров, спрос на россиян вырастет еще больше.

В октябре 2018 года, когда известные игроки «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев при активном содействии брата первого Кирилла и их общего знакомого Александра Протасовицкого устроили в Москве две драки, что вызвало мощнейший негативный отклик общественности, казалось, что карьеры двух талантливых игроков находятся под угрозой. Достаточно вспомнить, что тогда говорили люди, имеющие значительное влияние на российский спорт. Например, вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая спортивную отрасль, заявила, что считает «недопустимым такое поведение футболистов» и «ждет внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги». Министр спорта РФ Павел Колобков отмечал, что «в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств». Он особо подчеркивал, что Кокорин и Мамаев «видимо, уже никогда» не будут играть за национальную команду. «Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы»,— подчеркивал Павел Колобков. Член исполкома РФС Игорь Лебедев требовал серьезного, «вплоть до отстранения от профессиональной деятельности», наказания. А в заявлении РПЛ отмечалось, что «виновные должны понести самое суровое наказание» и что «хулиганам не место в футболе».

В общей сложности Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за хулиганство, провели за решеткой чуть менее года. Во вторник футболисты, приговоренные к одному году и шести месяцам и одному году и пяти месяцам лишения свободы соответственно, были условно-досрочно освобождены. И как оказалось, за 11 месяцев, прошедших с момента скандальных событий, отправивших футболистов за решетку, отношение к игрокам сильно изменилось. Теперь о завершении ими карьеры речь уже не идет.

Александр Кокорин, еще находясь в колонии, подписал новый контракт с «Зенитом» и даже был заявлен чемпионами России в состав. Правда, форварду, как утверждают «Спорт-экспресс» и ряд других источников, пришлось «значительно» снизить запросы по зарплате. Прежнее соглашение (истекло 1 июля) приносило ему по €4 млн в год. Новое, рассчитанное до конца сезона с возможностью пролонгации еще на два, будет примерно вдвое дешевле.

С Павлом Мамаевым ситуация чуть сложнее. Его контракт с «Краснодаром» истекает в конце декабря. Ранее краснодарцы заявляли, что не намерены продолжать сотрудничество с игроком, и подали заявление о расторжении контракта в палату по разрешению споров РФС. Оно, к слову, до сих пор не отозвано и будет рассмотрено в конце сентября. Однако теперь в «Краснодаре», по информации источника “Ъ”, настроены уже не так категорично и готовы обсудить с Мамаевым варианты дальнейшего сотрудничества. Мотивация клуба в общем-то понятна: у «Краснодара» есть шанс переподписать полузащитника, который по прежнему соглашению получал по €2,4 млн в год, за заметно меньшую сумму. Однако если вариант с краснодарцами не сработает, Мамаев, похоже, без работы все равно не останется. Заинтересованность в его услугах уже выразили как минимум три клуба РПЛ. Так, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что и Павла Мамаева, и Александра Кокорина готов принять грозненский «Ахмат». Об интересе к Мамаеву также успели заявить «Крылья Советов» и «Урал».

Столь разительную перемену в отношении к провинившимся футболистам ряд экспертов связывает с тем, что спрос на игроков с российским гражданством заметно растет в преддверии введения со следующего сезона нового лимита на легионеров. Сейчас на поле может находиться одновременно не более шести иностранцев. При этом их общее количество в заявке не ограничено. В следующем сезоне вступит в силу схема «8+17», согласно которой ограничения на легионеров на поле снимаются, но заявить на сезон больше восьми иностранцев клубы уже не смогут.

«Новый лимит на легионеров, конечно же, способствует тому, что спрос на российских футболистов остается стабильно высоким или даже растет. Проблема в том, что наши клубы не успевают воспитать достаточное количество качественных игроков. Если говорить о форвардах, то за последнее время качественным продуктом можно назвать разве что Александра Соболева из "Крыльев Советов",— заявил “Ъ” генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков.— Отсюда и изменение тональности в обсуждении истории с Кокориным и Мамаевым. С первым "Зенит" уже подписал новый контракт. "Краснодар" пока, похоже, думает, но не стоит удивляться, если команда решит продолжить сотрудничество с Мамаевым. Важно отметить, что они не травмировались, а просто пропустили сезон. А ведь даже после тяжелых травм игроки часто вполне успешно восстанавливаются. Тут же им просто нужно набрать форму».

Однако депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев не считает, что повышенный интерес клубов к Кокорину и Мамаеву вытекает из дефицита хороших российских игроков. «Не думаю, что в этом дело. Более того, уверен, что в обозримом будущем мы будем все сильнее ощущать влияние проведения в России чемпионата мира в 2018 году. Он резко подстегнул интерес к футболу в стране, и это обязательно положительно скажется на воспитании кадров,— сказал он “Ъ”.— Я убежден, что Кокорин и Мамаев вполне способны возобновить карьеру. Они опытные и талантливые игроки. Им достаточно одной качественной предсезонной подготовки, чтобы вернуть прежнее состояние. И то, что "Зенит" продлил контракт с Кокориным, само по себе показатель. Плюс у обоих будет огромный стимул доказать свою профессиональную состоятельность, реабилитироваться. В конце концов, и Эдуард Стрельцов отбыл пять лет лишения свободы, но потом смог вернуться в сборную СССР».

Александр Петров