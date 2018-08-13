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18 июня, вторник
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06:01
Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
09:17
Губернатор Алтайского края положительно оценил назначение куратора-министра
09:02
В Новосибирске арестован поджигатель иномарок
08:59
Прокуратура обязала мэрию Омска повысить безопасность кинотеатра «Сатурн»
08:48
Главу омской стройфирмы осудили за хищение средств на покупку жилья детям-сиротам
08:31
Алтайский край намерен продать Северной Корее более 150 баранов-производителей
07:09
Красноярский губернатор опроверг информацию о хищениях в лесной отрасли региона
06:39
СКР проверит обращение красноярских дольщиков на прямую линию с президентом
06:26
Депутаты приняли отставку главы кузбасского города после ЧП на разрезе
06:05
Глава Западно-Сибирского управления Росавиации предстанет перед судом
17/06
Аэропорт Толмачево проведет реконструкцию привокзальной площади за 1,2 млрд рублей
17/06
Организаторы подземной нарколаборатории пойдут под суд
17/06
Реконструкция аварийного кинотеатра в Кемерово закончится в конце лета
17/06
Прокуратура оштрафовала S7 из-за высокой температуры в салоне самолета
17/06
Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
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Экс-глава медицинского НИИ получил срок за растрату 10 млн рублей Минздрава РФ
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Замглавы Барнаула подозревают во взятке за заключение контракта на вывоз нечистот
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Тема
(обновлено: 14.06.2019)
Банкротства в Сибири
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В отношении Николая Скороходова введена процедура реструктуризации долгов
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ВТБ потребует признать несостоятельными компании, связанные с группой БФК
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Свинокомплекс неполноценности
Имущество «Алтаймясопрома» оценивается в 3,1 млрд рублей
1
Рельсы потянули на торги
Трамвайные пути в городе на юге Кузбасса продают за 500 млн рублей
Торг постиндустриального периода
Имущество «Сибэлектротерма» продают за 1,3 млрд рублей
Угольщикам предъявили долг
«Краснобродский Южный» могут признать банкротом
Пошли по «Аквамиру»
Генподрядчик строительства новосибирского аквапарка попал под наблюдение
1
Шахту возвращают к жизни
Новый собственник «Анжерской-Южной» освоит новые запасы
Военное без мирового
Главному военно-строительному управлению №9 не удалось договориться с кредиторами
Спиртзавод рвется к власти
Правительству Алтайского края предложили купить Иткульское предприятие
Банкротство со скидкой
Альберт и Владислав Кошкины просят простить им 50% долга
«Холидей» пройдет по конкурсу
Сибирский ритейлер признан банкротом
Банкротство по-братски
Коллекторы взыскивают с новосибирских ритейлеров по 230 млн рублей
Военные пошли на мировую
ГВСУ №9 планирует выйти из банкротства
Базар-вокзал
Площади автовокзала будут выставлены на продажу за 100 млн рублей
Шаг к обогащению
Кредиторы организуют на площадке «Крастяжмаша» производство металлоконструкций
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Гуляют все!
Новосибирская область впервые в 2019 году стала центром празднования Федерального Сабантуя.
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Сколько заработали сибирские губернаторы в 2018 году
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Массовый забег по Новосибирску
Три тысячи человек пробежали полумарафон в центре города
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Как прошли акции памяти в разных городах Сибири
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Как прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске
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Бикини на снегу
В Шерегеше (Кемеровская область) состоялся массовый спуск любительниц зимних видов спорта — в одних купальниках
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В регионе реализуются 12 масштабных инвестиционных проектов для завершения строительства 14 домов
На развитие культуры в НСО направили 1 млрд
Средства будут потрачены на зарплаты работников отрасли и строительство новых объектов
Банкротства
Альфа-банк пришел на «Холидей»
В отношении Николая Скороходова введена процедура реструктуризации долгов
Окно в банкротство
ВТБ потребует признать несостоятельными компании, связанные с группой БФК
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия