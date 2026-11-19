Для спасения Любы Афониной не хватает 778 087 руб.
Нейрохирург Центра эндохирургии и литотрипсии Андрей Бакланов (Москва): «У Любы грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. У девочки постоянные боли, она ограничена в движениях, формируется реберный горб, качество жизни значительно снижено. Необходима операция с установкой динамической конструкции по новой технологии VBT, которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. В послеоперационный период уйдет болевой синдром, восстановится двигательная активность Любы, исчезнет асимметрия тела. Девочка вернется к нормальной жизни».
Стоимость операции 2 028 087 руб. Родители Любы внесли 300 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 900 тыс. руб. Не хватает 778 087 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Любу Афонину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Любы — Антонины Сергеевны Скрябиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 6