Путин прилетел в Таджикистан
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где у него запланированы переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном.
Самолет президента России приземлился в аэропорту Душанбе. Эмомали Рахмон встретил Владимира Путина у трапа, сообщила пресс-служба Кремля.
19 ноября Владимир Путин говорил, что планирует проинформировать президента Таджикистана о результатах поездки российской правительственной делегации в Афганистан. Он также отмечал, что обсуждение затронет российскую военную базу в Таджикистане. «Нужно поговорить на эту тему, по вопросам безопасности, в том числе и продолжения функционирования этой базы, ну и двусторонние отношения»,— уточнял президент.
В предыдущий раз президенты России и Таджикистана виделись 11 ноября на саммите ОДКБ в Москве. По словам Владимира Путина, тогда главы государств не успели обсудить все важные вопросы двусторонней повестки.