19 ноября Владимир Путин говорил, что планирует проинформировать президента Таджикистана о результатах поездки российской правительственной делегации в Афганистан. Он также отмечал, что обсуждение затронет российскую военную базу в Таджикистане. «Нужно поговорить на эту тему, по вопросам безопасности, в том числе и продолжения функционирования этой базы, ну и двусторонние отношения»,— уточнял президент.