Более же всего ВВП сократился в Литве (минус 1% после роста на 1,4% во втором квартале). Такая динамика отчасти связана с тем, что в апреле—июне население этой страны активно тратило накопления из пенсионных фондов (реформа позволила литовцам досрочно выводить оттуда свои средства). На фоне удорожания энергоносителей жители Литвы активно использовали эту возможность, а уже в третьем квартале потребление резко ослабло, инфляция продолжила ускоряться, все это привело к падению ВВП относительно второго квартала.