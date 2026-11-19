Квартальный ВВП стран ОЭСР замедлил темпы роста
Мониторинг мировой экономики
Рост ВВП стран—участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 38 экономик) замедлился в третьем квартале до средних 0,6% с 0,7% во втором, следует из опубликованной 19 ноября статистики организации. В годовом выражении рост общего ВВП этих государств в третьем квартале остался на уровне предыдущих трех месяцев — 1,9%.
Темпы увеличения ВВП стран «Большой семерки» (G7) в третьем квартале также остались на уровне второго — 0,5%. Рост в основном сдерживало сокращение объемов чистого экспорта. В Канаде темпы увеличения ВВП замедлились с 0,8% во втором квартале до 0,3% в третьем, в Германии — с 0,3% до 0,2%.
Наибольший же рост ВВП в третьем квартале среди стран ОЭСР зафиксирован в Ирландии — 5,5% после 10,2% во втором квартале. Но на макроэкономические показатели этой страны традиционно влияет деятельность множества зарегистрированных в ней крупных транснациональных компаний, так что их промежуточные финансовые результаты могут искажать реальную картину ирландской экономики.
Одной из немногих крупных стран ОЭСР, у которых ВВП в третьем квартале сократился, стала Франция (минус 0,1% после нулевого роста в апреле—июне). Такая динамика связана с ослаблением экономической активности как населения, так и бизнеса на фоне бюджетно-долгового кризиса в стране.
Более же всего ВВП сократился в Литве (минус 1% после роста на 1,4% во втором квартале). Такая динамика отчасти связана с тем, что в апреле—июне население этой страны активно тратило накопления из пенсионных фондов (реформа позволила литовцам досрочно выводить оттуда свои средства). На фоне удорожания энергоносителей жители Литвы активно использовали эту возможность, а уже в третьем квартале потребление резко ослабло, инфляция продолжила ускоряться, все это привело к падению ВВП относительно второго квартала.
В США, по данным ОЭСР, рост экономики ускорился с 0,6% во втором квартале до 0,8% в третьем. Подъем поддерживает увеличение внутреннего спроса, объясняют эксперты организации. В него входит не только потребление населения, но и инвестиции бизнеса: американские компании направляют все больше вложений в строительство дата-центров и развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом. Аналогичная причина — увеличение внутреннего спроса — способствовала ускорению роста ВВП Великобритании с 0,5% до 0,7% в третьем квартале.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 2