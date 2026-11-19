Риски выстроят в пирамиду
Минэкономики предлагает скорректировать подход к категорированию объектов контроля
Минэкономики предлагает контрольным органам пересмотреть критерии для деления проверяемых ими объектов на категории. Как пояснили на профильном форуме в Хабаровске представители ведомства, проведенный анализ выявил, что по ряду видов контроля сохраняются диспропорции, нарушающие так называемую пирамиду рисков — в частности, к категории высокого риска должно относиться небольшое число объектов, на контроль за которыми у государства точно хватает ресурсов.
19 ноября в Хабаровске стартовал седьмой Всероссийский форум контрольных органов (продлится до 21 ноября). В первый день его участники говорили об итогах пятилетней работы закона о контроле (248-ФЗ) и об инструментах риск-ориентированного подхода к проверкам.
По мнению замглавы аппарата правительства Сергея Вельмяйкина, подход, при котором интенсивность проверок зависит от уровня потенциального риска, себя полностью оправдал. По данным Минэкономики, эффективность проверок (доля выявивших нарушения) в 2025 году составила 63,3%. По индикаторам риска отступления от обязательных требований показатель уже несколько лет держится на уровне, близком к 90%. При снижении числа проверок (в 2025 году — 290 тыс. против 1,5 млн в 2019-м) их эффективность растет.
Между тем из дискуссий следовало, что действующая модель управления рисками все же нуждается в корректировке. В частности, по словам замглавы Минэкономики Алексея Херсонцева, необходимо перейти к распределению объектов по «пирамиде рисков». То есть не должно быть ситуации, когда к категории высокого риска (для таких объектов предусмотрено проведение плановых проверок) относится большое число объектов. Замминистра отметил, что проведенный анализ показал, что по ряду видов контроля наблюдаются диспропорции в распределении проверяемых по категориям риска.
Директор департамента госполитики в сфере лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономики Константин Никитин пояснил, что в теории объектов высокого риска должно быть меньше всего — они должны быть вершиной «пирамиды», на контроль которой у государства точно хватает ресурсов. По его словам, критерии во многих видах контроля выстроены не совсем правильно, что и мешает «выправить пирамиду». Чиновник отметил, что сейчас идет дискуссия о необходимости нормативного закрепления принципа такого распределения. Кроме того, он предложил постепенный переход от группового категорирования предприятий (школ, больницы и т. д.) к индивидуализированным критериям.
Наличие проблемы категорирования отмечает и Генпрокуратура. По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей этого ведомства Артема Кононенко, одни и те же объекты в разных регионах получают разные категории риска — от умеренного до чрезвычайно высокого. По его мнению, не хватает унификации критериев, в том числе и на федеральном уровне. Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян отметила, что в формулу определения категории заложены показатели, по которым, «что бы ты ни делал, все равно окажешься в определенной категории риска». Особенно, по ее словам, это заметно в контрольной сфере МЧС.
Представитель Генпрокуратуры сказал, что иногда сами контролеры не понимают смысла индикаторов — зачастую и в регионах, и на федеральном уровне этот «маячок» указывает не на признаки правонарушения, а на уже совершенное нарушение или состав административного правонарушения. Марина Блудян посетовала, что индикаторов риска стало много, бизнес ориентируется на них и тратит ресурсы, так что неэффективные и неиспользуемые индикаторы нужно отменять. Директор департамента обеспечения регуляторной политики правительства РФ Андрей Спиридонов также считает, что от использования индикаторов, которые дают более четверти «пустых» срабатываний, контролеры должны отказываться — или их надо дорабатывать.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 2