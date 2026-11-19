Представитель Генпрокуратуры сказал, что иногда сами контролеры не понимают смысла индикаторов — зачастую и в регионах, и на федеральном уровне этот «маячок» указывает не на признаки правонарушения, а на уже совершенное нарушение или состав административного правонарушения. Марина Блудян посетовала, что индикаторов риска стало много, бизнес ориентируется на них и тратит ресурсы, так что неэффективные и неиспользуемые индикаторы нужно отменять. Директор департамента обеспечения регуляторной политики правительства РФ Андрей Спиридонов также считает, что от использования индикаторов, которые дают более четверти «пустых» срабатываний, контролеры должны отказываться — или их надо дорабатывать.