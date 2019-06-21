Банкротство в обход Симферополя

Крупная новосибирская дорожно-строительная организация «Сибавтобан» попала под процедуру банкротства. Признать компанию несостоятельной потребовала строительная фирма «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн руб. Участники рынка считают, что компания оказалась в сложном финансовом положении из-за судебных споров вокруг проекта строительства обхода Симферополя, генподрядчиком которого являлся «Сибавтобан».



Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан». С заявлением обратилось ООО «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн руб. В дело о банкротстве компании поданы заявления еще от трех строительных компаний с совокупной суммой требований около 12 млн руб.

ООО «Сибавтобан» более 20 лет работает на дорожно-строительном рынке Сибири: участвовало в строительстве Бугринского моста, Северного и Восточного обходов в Новосибирске, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар и др. В 2016 году компания приступила к работе по строительству девятикилометрового участка дороги Дубки — Левадки на обходе Симферополя в Республике Крым. Стоимость госконтракта составила 6,1 млрд руб. Проект реализовывался в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Также в Крыму компания вела работы по реконструкции городской сети Симферополя. Единственным владельцем «Сибавтобана» является Андрей Мороцкий, до 2016 года владельцем контрольного пакета компании было АО «Сибмост». Выручка компании в 2017 году — 4 млрд руб., чистая прибыль — 24,7 млн руб., кредиторская задолженность — 2 млрд руб.

Получить комментарии гендиректора «Сибавтобана» Андрея Мороцкого по вопросу введения процедуры банкротства в компании не удалось. В пресс-службе минтранса Республики Крым “Ъ” сообщили, что в настоящее время «Сибавтобан» не является крупным игроком на дорожно-строительном рынке Крыма, в этом году контрактов с компанией нет.

Участники новосибирского рынка дорожно-строительных работ считают, что именно строительство обхода Симферополя подорвало финансовое положение компании. Проектный срок завершения строительства четырехполосной магистрали — конец августа 2018 года, однако движение на участке объездной дороги было открыто лишь в феврале 2019 года. Причиной продления сроков стали судебные споры по земельным участкам для строительства обхода. В конце 2018 года «Сибавтобан» пытался в судебном порядке внести изменения в госконтракт, установив срок окончания работ по проекту на март 2019 года. Компания мотивировала свое требование тем, что разрешение на строительство было выдано с задержкой на 111 дней, на шесть месяцев реализацию проекта приостановило решение технического совета об изменении конфигурации транспортной развязки на обходе, кроме того, работы были приостановлены в связи с изъятием земельного участка площадью 12 тыс. кв. м, попадающего в полосу отвода. Однако суд требование компании не удовлетворил.

«Строительство и подготовка проектно-сметной документации обхода велись в короткие сроки, не все затраты были учтены. Кроме того, компания работала в Крыму зачастую на привозных материалах, технике, квалифицированные специалисты тоже были привозными. Все это потребовало дополнительных затрат. Широко шагая, они порвали штаны»,— рассказал “Ъ” источник в дорожной отрасли. Собеседник “Ъ” не исключил, что переброс специалистов компании в Крым привел к тому, что «Сибавтобан» стал отставать по срокам реализации некоторых контрактов в Сибири. Компания с 2017 года ведет в Новосибирской области реконструкцию участка (1,93 км) автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий со строительством путепровода. Эту информацию “Ъ” подтвердили в территориальном управлении автодорог региона: «С 2017 по 2018 годы на объекте выполнено работ на 466,2 млн руб. — 45% от контрактной стоимости. В 2019 году из-за финансовых трудностей у ООО "Сибавтобан" идет незначительное отставание от графика работ. За неисполнение работ в срок ТУАД предъявило подрядчику штрафные санкции».

Дорожники считают, что введение процедуры банкротства в «Сибавтобане» — значимое для рынка событие. «В соседних регионах, где уже потеряны местные компании, приходится привлекать иногородних подрядчиков. Это и уход налогов из региона, и потеря квалифицированных кадров, и проблемы с оперативными работами на дорогах. "Сибавтобан" всегда отличался применением новых технологий в работе и высокой культурой производства»,— говорит “Ъ” один из участников рынка. Впрочем, отмечает он, за последние несколько лет «Сибавтобан» существенно снизил свои объемы в Новосибирской области: «Всегда у них было до 50% городских контрактов, по области — реконструкция и кап­ремонт — до 20%. В этом году в области у них один контракт».

С уходом «Сибавтобана» новосибирский рынок дорожного строительства поменяется, компания была одним из двух его ведущих игроков, уверен гендиректор ООО «Маслянинское ДРСУ» Сергей Просеков. «Сегодня все дорожно-строительные компании перебиваются с хлеба на воду из-за несоответствия стоимости контрактов и реальных затрат на проведение работ. На зарплаты хватает, а о развитии бизнеса сегодня никто и не мечтает»,— говорит он.

Оксана Павлова