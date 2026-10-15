Сбер создаст современный колледж гостеприимства в Горно-Алтайске

Подписывая соглашение по проекту “Школа гостеприимства. Алтай”, мы договариваемся о конкретной совместной работе. Какие специалисты нужны региону? Чему их учить? Где они будут получать практический опыт? На эти вопросы мы должны ответить вместе с партнерами и выстроить под них обучение.

Наша задача — создать систему подготовки и развития кадров для всей индустрии гостеприимства Алтая. Чтобы молодые люди могли получить профессию, а действующие сотрудники — освоить новые навыки и расти. Соглашение задает основу этой работы. Теперь важно превратить договоренности в действующий образовательный проект.