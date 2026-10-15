Сбер создаст современный колледж гостеприимства в Горно-Алтайске
Сбер совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ) создаст в Горно-Алтайске современный колледж — Школу гастрономии и гостеприимства. Новый колледж позволит обеспечить курорт «Манжерок» и всю туристическую отрасль региона профессиональными кадрами. К 2030 году курорт «Манжерок» нарастит номерной фонд до 2,5 тысячи номеров и создаст более 15 тысяч новых рабочих мест.
Проект представили на фестивале-форуме «Всероссийская неделя гостеприимства». В рамках мероприятия ключевые партнеры подписали соглашение о создании Школы гостеприимства. Свои подписи поставили генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин и представители Института гастрономии СФУ — образовательного партнера проекта. Институт, расположенный в Красноярске, зарекомендовал себя как ведущий центр подготовки специалистов в сфере гастрономии в России.
Колледж будет готовить специалистов по нескольким направлениям: кулинарное дело, кондитерское дело, туризм и гостеприимство. Срок обучения по основным программам составит от двух до трех лет. К 2030 году планируется выйти на плановую численность студентов — порядка 400 человек. Помимо базового образования, предусмотрены ускоренные программы профессиональной подготовки, которые позволят оперативно закрывать кадровые потребности курорта «Манжерок» и других туристических объектов региона.
На встрече также презентовали визуальную концепцию будущего здания школы. В Горно-Алтайске появится современное здание с просторными учебными кухнями, специализированными аудиториями и учебным рестораном, управление которым студенты будут вести самостоятельно под руководством опытных наставников-шеф-поваров.
Проект поддержан Правительством Республики Алтай и будет реализован при поддержке Сбера, индустриальным партнером колледжа выступит курорт «Манжерок». Начало работы колледжа запланировано на конец 2027 года.
Владимир Щербинин, генеральный директор Всесезонного курорта «Манжерок»:
Сбер уже много лет инвестирует в Республику Алтай. В регионе с приходом ключевого инвестора строятся гостиницы, модернизируется аэропорт, развивается инфраструктура нашего курорта “Манжерок”. Но главное, что нам нужно для дальнейшего роста, — это квалифицированные кадры: люди, которые любят свою землю и готовы работать на ее благо. Именно поэтому мы совместно с Институтом гастрономии СФУ запускаем этот образовательный проект. Мы хотим, чтобы молодежь Алтая видела перспективы у себя дома, оставалась здесь и строила вместе с нами передовой курорт будущего.
Алексей Горенский, соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem, директор Института гастрономии СФУ:
Подписывая соглашение по проекту “Школа гостеприимства. Алтай”, мы договариваемся о конкретной совместной работе. Какие специалисты нужны региону? Чему их учить? Где они будут получать практический опыт? На эти вопросы мы должны ответить вместе с партнерами и выстроить под них обучение.Наша задача — создать систему подготовки и развития кадров для всей индустрии гостеприимства Алтая. Чтобы молодые люди могли получить профессию, а действующие сотрудники — освоить новые навыки и расти. Соглашение задает основу этой работы. Теперь важно превратить договоренности в действующий образовательный проект.
Открытие Школы гастрономии и гостеприимства в Горно-Алтайске станет частью федеральной сети образовательных центров, создаваемых Институтом гастрономии СФУ. Подобные учреждения уже успешно работают в Красноярске, а также проектируются в Сочи и Нальчике.