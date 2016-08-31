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14 октября, понедельник
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Новости
13:30
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
14:20
Кремль заявил о нежелании России участвовать в конфликте на севере Сирии
14:52
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств
12:42
Минфин предложил снизить профицит бюджета на 2019 год до 1,4% ВВП
09:12
Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля
15:25
Минпромторг: усиление контроля за авиатопливом не должно привести к его подорожанию
15:21
Авиакомпаниям предложено отказаться от бонусных программ для частых пассажиров
15:02
Российско-арабский сверхзвуковой бизнес-джет может появиться в 2027 году
14:57
Мобильное приложение от Компартии Китая собирает персональные данные граждан
14:50
Глава Emirates предупредил о росте цен на авиабилеты из-за спора США и ЕС
14:46
Кремль: Россия не будет обсуждать Крым в «нормандском формате»
14:37
Генсек НАТО заявил о готовности к диалогу с Россией по контролю над оружием
14:15
Минобороны РФ назвало разбомбленный в Сирии объект не госпиталем, а бункером террористов
13:57
Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы
13:49
Россия полностью перешла на цифровое телевидение
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(обновлено: 14.10.2019)
Развитие Калининградской области
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Как жители Калининграда сохраняют кёнигсбергское
6
Калининград отрезали от России по морю
Регион остался без паромного сообщения
Будущее Калининграда собирают из компонентов
Белый дом пытается создать там автокластер
3
Калининград обойдется без помощи литовского транзита газа
Насколько экономически выгодным это будет
16
Калининграду дали сжиженного газа
Но экономика новой системы газоснабжения пока не просчитана
2
En+ может уехать в Калининград
Если перерегистрацию одобрят американцы
Калининград обзаводится
Регион хочет новые мощности для Hyundai, BMW и Daimler
3
«Маршал Василевский» прорвет блокаду
Судно обеспечит газовую безопасность Калининграда
1
В Калининграде расследуется дело о смерти новорожденного в родильном доме
Следствие заподозрило, что руководство роддома отказало ребенку в необходимом препарате
Стадион стоит, а дело его идет
Закончено расследование хищений при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде
Концертам Земфиры помешала несговорчивость
Почему певица не выступит в Нижнем Новгороде и Калининграде
«Открытая Россия» в Калининграде отсудила компенсацию морального вреда
А в Чувашии на активиста завели уже шестое административное дело
Artplay дорос до Дома советов
В Калининграде появится кластер для креатива
В Калининграде нарисуются кинопродюсеры
Kinodanz планирует строительство кластера компьютерной графики
7
Острова замещения
Офшоры в Калининграде и Владивостоке придуманы взамен карибским
В Калининграде разбавят бренды
Область предлагает легализовать параллельный импорт
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия