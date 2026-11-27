«Уверен, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме. А наши национальные интересы во всех районах Мирового океана надежно обеспечены», — заявил глава государства на церемонии поднятия флага на атомной подлодке «Пермь». Он добавил, что Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие атомные подводные лодки.