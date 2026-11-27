Путин заявил о планах усовершенствовать военно-морской флот России
Россия намерена усовершенствовать военно-морской флот, в том числе подводные силы, заявил президент Владимир Путин. По его словам, к 2030 году стране передадут пять ракетоносцев, три из которых — атомные подлодки типа «Ясень-М».
«Уверен, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме. А наши национальные интересы во всех районах Мирового океана надежно обеспечены», — заявил глава государства на церемонии поднятия флага на атомной подлодке «Пермь». Он добавил, что Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие атомные подводные лодки.
Проект «Ясень-М» — модифицированная серия многоцелевых подлодок, построенных на «Севмаше». Корабли этого класса оснащаются крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковыми ракетами «Циркон». На данный момент на вооружении российского флота уже четыре атомных подводных крейсера: «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Казань».