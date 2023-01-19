Калининградскую энергию замкнуло на бизнес

Как и ожидал “Ъ”, остановка экспорта электроэнергии из Калининграда в Литву приведет к небольшому росту энергоцен для промышленности в европейской части РФ и на Урале. Экспортер электроэнергии «Интер РАО» перестанет платить за энергомощность собственных новых калининградских ТЭС на 900 МВт, которые окупаются за счет нерыночных платежей всех потребителей. Нагрузка на промышленность увеличится на 70 млн руб. за год. Потребители считают справедливым возложить эти расходы на владельца избыточных ТЭС, которым также является «Интер РАО».

Как выяснил “Ъ”, «Интер РАО» (монопольный экспортер электроэнергии) удалось добиться снижения своего платежа за мощность новых ТЭС в Калининградской области из-за остановки экспорта электроэнергии в Литву. Экспорт остановился 22 мая 2022 года, но «Интер РАО» продолжало платить за мощность ТЭС, поскольку платеж рассчитывался исходя из объема поставки за последние 12 месяцев. Теперь регулятор предлагает рассчитывать платеж исходя из объема экспорта за последнее полугодие. Вопрос рассмотрят 23 января на заседании набсовета «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

«Интер РАО» совместно с «Роснефтегазом» построили в Калининградской области четыре ТЭС на 900 МВт для автономной работы энергосистемы эксклава при отсоединении энергосистем стран Балтии от России. Строительство ТЭС с учетом инфраструктуры оценивалось в 185 млрд руб. ТЭС окупаются в том числе за счет надбавки к цене за мощность для потребителей первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урала).

Минэнерго разработало изменения в расчет платежа за мощность для «Интер РАО» в Калининградской области еще осенью 2022 года. Тогда «Интер РАО» сообщало Минэнерго, что с июня из Калининградской области в направлении стран Прибалтики осуществляется «исключительно переток в рамках отклонений параллельной работы энергокольца БРЭЛЛ (объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву)». Общий объем экспорта упал в 24 раза — до 7,5 МВт, говорилось в отзыве компании на проект постановления Минэнерго. По данным Litgrid (оператор сетей Литвы), за неполных пять месяцев экспорт из Калининградской области в Литву составил 0,67 млрд кВт•ч.

С июня 2022 года «Интер РАО» оплачивало около 67 МВт мощности в месяц. За июнь—сентябрь 2022 года компания «избыточно оплатила за мощность 275 млн руб.», платеж за ноябрь мог превысить 111 млн руб.

Компания просила Минэнерго изменить расчет мощности с 1 ноября прошлого года. В отзыве «Интер РАО» отмечалось, что компания не может отказаться от поставок в рамках БРЭЛЛ, поскольку «для этого необходимо физическое отключение межгосударственных ЛЭП, что не относится к полномочиям "Интер РАО"». В «Интер РАО» не ответили на запрос “Ъ”.

Теперь «Интер РАО» может полностью перестать платить за энергомощность новых ТЭС. «Если в течение шести месяцев объем пикового потребления мощности экспортера равен нулю, то объем обязательной покупки мощности экспортера начиная с седьмого месяца станет равным нулю»,— пояснили “Ъ” в «Совете рынка». Там уточняют, что новые правила вступят в силу не ранее даты принятия соответствующего проекта постановления правительства.

В результате вырастут цены на мощность для потребителей европейской части РФ и Урала: надбавка за мощность калининградских ТЭС, по предварительной оценке экспертов «Совета рынка», может увеличиться примерно на 0,25%. По информации “Ъ”, в 2022 году объем надбавки превышал 26 млрд руб., из-за остановки экспорта объем надбавки может вырасти на 70 млн руб. При этом одноставочная цена энергорынка увеличится лишь на 0,0045%, подсчитали эксперты «Совета рынка».

«Было бы логично возложить содержание избыточной генерации на инициатора строительства и владельца избыточных мощностей, но так совпало, что им также является "Интер РАО",— говорят в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).— Потребители, на которых предлагается переложить расходы, точно ни при чем». В 2021 году общая выработка в Калининградской области составила 6,6 млрд кВт•ч, а внутреннее потребление — 4,7 млрд кВт•ч. Экспорт электроэнергии в Литву за 2021 год составил 1,81 млрд кВт•ч.

«Интер РАО» фактически не имеет возможности осуществлять экспорт в Литву ни сейчас, ни в обозримые сроки в следующие 12 месяцев, поэтому логично найти новую конструкцию правил рынка, применимых в новой реальности, говорит Сергей Роженко из Kept. Переход к среднему объему экспорта за шесть месяцев фактически решает эту задачу, добавляет он.

Полина Смертина