Калининградские власти назвали фейком выдачу оружия военнослужащим-срочникам

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков опроверг появившуюся в соцсетях информацию о выдаче оружия военнослужащим срочной службы и подъеме по тревоге воинских частей. Ранее губернатор региона Антон Алиханов заявил, что поводов для переживаний за безопасность у жителей области нет.

«Информация, которую вбросили в телеграм про выдачу оружия солдатам срочной службы на территории нашего региона,— фейк»,— сообщил журналистам господин Лысков (цитата по ТАСС).

После того как 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться», в Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции. В администрации Ростова-на-Дону тем временем предупредили о возможном проходе военной техники.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова