Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Калининградские власти назвали фейком выдачу оружия военнослужащим-срочникам

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков опроверг появившуюся в соцсетях информацию о выдаче оружия военнослужащим срочной службы и подъеме по тревоге воинских частей. Ранее губернатор региона Антон Алиханов заявил, что поводов для переживаний за безопасность у жителей области нет.

«Информация, которую вбросили в телеграм про выдачу оружия солдатам срочной службы на территории нашего региона,— фейк»,— сообщил журналистам господин Лысков (цитата по ТАСС).

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

Читать далее

После того как 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться», в Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции. В администрации Ростова-на-Дону тем временем предупредили о возможном проходе военной техники.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...