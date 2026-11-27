Комментируя новость о своем выдвижении, Радомир Саичич заявил, что «пора восстановить достоинство поста президента». По его словам, предыдущий президент Александр Вучич превышал свои полномочия, а сам он намерен «придерживаться мандата и публично объяснять свои решения».