Студенческое движение выдвинуло в президенты Сербии профессора химии
Движение «Студенческий список — Студенты побеждают» выдвинуло профессора химии Белградского университета Радомира Саичича кандидатом на предстоящих президентских выборах в Сербии. Как сообщает AP, профессор, который в последние два года активно поддерживал студенческие протесты в стране и выступал на митингах, заявил, что гордится доверием студентов.
Комментируя новость о своем выдвижении, Радомир Саичич заявил, что «пора восстановить достоинство поста президента». По его словам, предыдущий президент Александр Вучич превышал свои полномочия, а сам он намерен «придерживаться мандата и публично объяснять свои решения».
65-летний Радомир Саичич — известный ученый-химик, действительный член Сербской академии наук и искусств. Он стал одним из 14 учредителей движения «Студенческий список — Студенты побеждают», которое победило на парламентских выборах 25 октября, получив 53% голосов. Президентские выборы в Сербии пройдут 27 декабря.
Ранее должность президента Сербии занимал Александр Вучич. Он досрочно ушел в отставку 27 сентября. Срок его полномочий истекал весной 2027 года. Роспуск парламента и досрочные выборы были требованием сербских студентов, которые почти два года протестовали по всей стране после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда из-за обрушения железобетонного козырька вокзала погибли 16 человек.