Калининградский центр запросил у президентского фонда 14,2 млн рублей на видеоигру про спецоперацию

Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и туризма "Своя история"» из Калининградской области запросила 14,2 млн руб. у президентского фонда культурных инициатив на разработку видеоигры «Донбасс. Цена жизни».

Проект «Донбасс. Цена жизни» станет игровой средой, которая раскроет военную повестку современной России, пояснили в АНО, он призван донести до современного пользователя цели военной операции. Целевой аудиторией станут пользователи ПК в возрасте от 16 до 35 лет, владеющие русским или английским языками, считают в АНО.

«Создать предметно-игровую среду, направленную на раскрытие значимости актов агрессии Украины, проходящих на территории Донецкой Народной Республики»,— обозначила АНО цель проекта. Его задача: «Изучить достоверные информационные источники с целью правдивого отображения аспектов жестокости Украины к населению ДНР, не согласному с “майданом”, в игровом продукте».

Руководитель «Своей истории» Вероника Мыльникова не стала раскрывать Daily Storm подробности сюжета игры, пока не будут подведены итоги независимой экспертизы. «Мы планируем сделать образовательный проект для школьников в формате совместной разработки видеоигры, сюжетом и местом действия которой будут являться названные происходящие события»,— рассказала госпожа Мыльникова.

Заявка была подана в ноябре 2022 года, разрабатывать проект планируется с апреля по декабрь 2023 года, общая сумма расходов на него должна составить 15,3 млн руб.

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Мария Федотова