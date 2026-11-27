Доклад прозвучал на церемонии подъема флага на крейсере, организованной на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. На мероприятии Александр Моисеев назвал атомные подводные крейсеры проекта «Ясень-М» самой современной и эффективной боевой системой ВМФ.