Путину доложили о завершении испытаний атомного подводного крейсера «Пермь»
Атомный подводный крейсер «Пермь» прошел государственные испытания. Об их успешном завершении главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал флота Александр Моисеев доложил президенту России Владимиру Путину.
Доклад прозвучал на церемонии подъема флага на крейсере, организованной на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. На мероприятии Александр Моисеев назвал атомные подводные крейсеры проекта «Ясень-М» самой современной и эффективной боевой системой ВМФ.
«Такие корабли необходимы. Они успешно применяются и являются важным элементом безопасности России»,— отметил главком ВМФ. Он добавил, что современное морское ракетное вооружение было испытано в зоне специальной военной операции.
Сегодня Владимир Путин прибыл в Северодвинск. Он сообщил, что «Севмаш» до 2030 года передаст ВМФ России пять ракетоносцев. Из них три — атомные подлодки проекта «Ясень-М».