«Средства от индексации тарифов всегда возвращаются пассажирам»,— подчеркнули в ведомстве, приведя в пример программу обновления трамваев и открытие новых городских вокзалов. Там также обратили внимание, что цена разовой поездки остается самой выгодной при оплате по биометрии (80 руб. против 93 руб. по карте). Стоимость проезда на речных электросудах не меняется.