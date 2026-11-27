Со 2 января в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте
Со 2 января 2027 года в Москве меняются тарифы на проезд в метрополитене и наземном транспорте, сообщила пресс-служба дептранса Москвы.
Цена разовой поездки на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по новым тарифам (в центральной зоне) составит:
по карте «Тройка» — 84 руб. (вместо 75 руб.);
по биометрии — 80 руб. (вместо 71 руб.);
по билету «90 минут» — 126 руб. (вместо 112 руб.);
при оплате банковской картой — 93 руб. (вместо 83 руб.).
Цены единых билетов по новым тарифам (в центральной зоне):
«Единый» на 30 дней — 3870 руб. (вместо 3460 руб.);
«Единый» на 90 дней – 9450 руб. (вместо 8450 руб.);
«Единый» на 365 дней — 27 850 руб. (вместо 24 900 руб.).
По данным дептранса, чаще всего граждане оплачивают проезд по билету «Кошелек» на карте «Тройка», единым безлимитным на месяц и банковской картой.
Пересмотр цен необходим для компенсации роста цен на электроэнергию, топливо, запчасти и инфляцию, а также для продолжения развития транспортной системы и поддержания высокого уровня обслуживания пассажиров, пояснили в дептрансе.
«Средства от индексации тарифов всегда возвращаются пассажирам»,— подчеркнули в ведомстве, приведя в пример программу обновления трамваев и открытие новых городских вокзалов. Там также обратили внимание, что цена разовой поездки остается самой выгодной при оплате по биометрии (80 руб. против 93 руб. по карте). Стоимость проезда на речных электросудах не меняется.
Последний раз тарифы в Москве на общественном городском транспорте и в метро менялись 2 января 2026 года.