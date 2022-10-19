Калининградский губернатор получил «подъемные»

Законодательное собрание Калининградской области во вторник приняло закон об увеличении зарплаты губернатора Антона Алиханова, в сентябре переизбравшегося на новый срок. Согласно документам, дополнительная нагрузка на бюджет составит 1,3 млн руб., однако предложившие поправки единороссы уверяют, что в действительности прибавка будет куда менее значительной — не более 20 тыс. руб. ежемесячно. Получать губернатор будет около 240 тыс. руб. в месяц. В КПРФ, тем не менее, такое увеличение губернаторского довольствия «в сложных условиях спецоперации и мобилизации» объявили неуместным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект уставного закона об изменении структуры денежного содержания главы региона был внесен 11 октября депутатами от ЕР во главе со спикером заксобрания и лидером областной ячейки партии Андреем Кропоткиным, а также примкнувшим к ним лидером фракции ЛДПР Евгением Мишиным. Они предложили увеличить вдвое (с 200 до 400%) размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы губернатора, а также изменить размер его ежемесячного денежного поощрения — с 30 до 75% должностного оклада. При этом надбавку за выслугу лет депутаты решили убрать.

Как следует из пояснительной записки, зарплата Антона Алиханова меняется во исполнение декабрьского указа президента «О формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих», которым была увеличена доля должностного оклада в структуре зарплат чиновников (они складываются из оклада и различных надбавок). Губернатор не вошел в число лиц, которых коснулся этот документ, но поскольку его должность относится к числу государственных должностей Калининградской области, «в целях установления единообразного подхода к формированию условий оплаты труда» депутаты решили привести денежное содержание главы региона в соответствие с этим указом.

Новая зарплата губернатора в проекте закона не указана, но, согласно финансово-эконмическому обоснованию, дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях составит 1,3 млн руб. Судя по последней декларации Антона Алиханова, в 2021 году он заработал 3,5 млн руб., но эта сумма включает «доход от использования недвижимости».

14 октября документ был рассмотрен на комитете по законодательству и вызвал вопросы у его зампреда Максима Буланова (КПРФ). Коммунист заявил, что сначала посчитал законопроект фейком, поскольку «страна и регион сейчас находятся в сложных условиях, связанных со специальной военной операцией и частичной мобилизацией»: «Он неуместен, и я не понимаю, как мы будем смотреть людям в глаза, когда у нас губернатор будет получать 26 МРОТ ежемесячно».

В ответ глава комитета и один из соавторов проекта Дмитрий Киселев (ЕР) заявил, что приведение региональных законов в соответствие с указом президента в части губернаторского содержания сейчас происходит «во всех субъектах». Его коллеги по фракции и вовсе попытались отчитать господина Буланова. «Вы, конечно, пропиарились неплохо, но не в точку»,— заявил спикер Кропоткин, добавив, что изменения оправданны, так как «зона ответственности губернатора выросла не на 15%, а на 200%». Полпред губернатора Татьяна Шарова напомнила, что месяц назад зарплаты самих депутатов были увеличены в соответствии с указом президента, «и никаких вопросов это тогда не вызвало», а министр финансов региона Виктор Порембский призвал не путать рост «отдельных составляющих» с общим доходом.

«Мы вас услышали»,— отрезал Андрей Кропоткин в ответ на просьбу коммуниста дать депутатам возможность внести поправки. В результате на сессии 18 октября закон был принят без обсуждения и сразу в двух чтениях. Фракция КПРФ голосовала против, «Справедливая Россия — За правду» воздержалась.

Лидер калининградских эсеров Юрий Шитиков пояснил “Ъ”, что в партии «пока не успели разобраться, что предпочтительнее: хорошая зарплата губернатора или экономия бюджета». В пресс-службе главы региона не успели прокомментировать изменение структуры его денежного содержания по существу, но заверили “Ъ”, что «реальный рост зарплаты очень небольшой» — не более 20 тыс. руб. в месяц. Андрей Кропоткин в разговоре с “Ъ” повторил тезис о том, что такие изменения сейчас происходят «во всех регионах», но примеров не привел. По его данным, описанные в документах 1,3 млн руб.— не надбавка, поскольку губернатор и раньше получал эти деньги, но в виде бонусной части. Его зарплата в итоге останется почти неизменной и составит порядка 240 тыс. руб., резюмировал спикер.

Отметим, что в ряде регионов губернаторские зарплаты действительно растут, но весьма незначительными темпами. Например, должностной оклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева с 1 августа был проиндексирован на 4%. Расходы на содержание губернатора в бюджете Саратовской области запланированы с аналогичным ростом — 4%, а в Ульяновской — 8%. Петербургские депутаты 18 октября одобрили в первом чтении увеличение расчетной единицы, из которой складывается зарплата госслужащих, в том числе главы города. В результате оклад Александра Беглова должен вырасти с 91 тыс. до 99 тыс. руб. (без учета надбавок).

Андрей Прах, корсеть “Ъ”