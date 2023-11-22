В Калининградской области ввели штрафы до 50 тыс. руб. за склонение к аборту

Заксобрание Калининградской области приняло закон, предусматривающий введение штрафов в размере от 3 тыс. до 50 тыс. руб. за склонение женщин к совершению аборта.

В пресс-службе регионального парламента ТАСС сообщили, что документ вступит в силу после его официального опубликования, никаких дополнительных согласований введение подобных штрафов на региональном уровне не требует.

Инициатором закона выступила областной детский омбудсмен Ирина Ткаченко. Ее предложение поддержал комитет калининградского Заксобрания по соцполитике.

Согласно закону, склонение женщины к искусственному прерыванию беременности «является угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». Склонением к аборту признаются «действия, связанные с уговорами и обманом».

При этом в принятом калининградскими парламентариями документе есть оговорка о том, что советы врачей о прерывании беременности не будут считаться склонением.

В ходе обсуждения закона спикер Заксобрания Андрей Кропоткин заявил, что на практике есть очень много случаев, когда работодатель предлагает беременной женщине деньги, чтобы она сделала аборт и продолжила работать. При этом он пояснил, что в конечном итоге решение принимает женщина, а действие закона направлено «на чистое информационное поле».

Ранее законы о запрете склонения женщин к аборту приняли парламенты Мордовии и Тверской областей. Также обсудить возможность подобного запрета предложил местным депутатам глава Республики Коми Владимир Уйба.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не все на абортаж».

Александр Кислов