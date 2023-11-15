В Калининградской области хотят ввести штрафы за склонение к абортам

В Калининградской области предложили на законодательном уровне запретить склонение к искусственному прерыванию беременности и считать его «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». Проект закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области» опубликован (.pdf) 14 ноября на сайте регионального законодательного собрания. Под ним подписались восемь депутатов заксобрания, включая председателя Андрея Кропоткина. За нарушение закона полагается административный штраф от 3 тыс. до 50 тыс. руб. В документе есть оговорка о том, что советы врачей о прерывании беременности не будут считаться склонением.

В региональном правительстве на запрос «Ъ» об инициативе запретить аборты в частных клиниках сказали, что запретительных мер нет, «важнее не запрещать, а помогать потенциальным матерям в принятии взвешенного решения». Для этого в области ведется доабортное консультирование.

«Консультации — не уговоры,— подчеркивает начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.— Это беседы о последствиях выбора, состоянии здоровья, а также психологическая поддержка. Около половины обратившихся за подобной консультацией будущих мам отказываются от аборта».

Напомним, что в сентябре этого года господин Кропоткин в своем Telegram-канале озвучил итоги круглого стола на тему преодоления демографического кризиса в области при участии представителей РПЦ, регионального правительства и общественных организаций. Действенной мерой тогда был назван запрет абортов в частных клиниках. Новость вызвала широкий общественный резонанс, сотни несогласных с инициативой высказались против нее в социальных сетях и подписали петицию, в которой запрет назван «женоненавистнической мерой». На данный момент требование подписали 27 765 человек.

По данным Минздрава, в 2022 году в России было проведено 395 тыс. абортов. Согласно статистике Росстата (с учетом процедур, проведенных в медицинских подразделениях на производствах), число абортов за прошлый год составило 506 тыс. При этом на долю частных клиник пришлась пятая часть процедур (102 тыс.). В государственных клиниках провели 401 тыс. абортов. В 2023 году в России растет число регионов, где частные клиники сами отказываются от проведения абортов.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Не все на абортаж».

Татьяна Рязапова, Калининград