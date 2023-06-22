64-летний калининградский активист Барышников приговорен к 7,5 года за фейки об армии

Суд приговорил 64-летнего жителя города Советска Калининградской области Игоря Барышникова к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Барышников

Фото: @freekaliningrad Игорь Барышников

Фото: @freekaliningrad

По версии следствия, в 2022 году Игорь Барышников на своей странице в социальной сети размещал публикации о якобы обстрелах ВС РФ населенных пунктов и гражданских объектов на Украине, а также о враждебных насильственных действиях в отношении мирного населения в ходе проведения специальной военной операции.

Решение о возбуждении уголовного дела за распространение заведомо ложной информации было принято на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Калининградской области и регионального центра по противодействию экстремизму.

На страницу Игоря Барышникова было подписано почти 5 тыс. человек. В регионе он известен как сторонник Алексея Навального и постоянный участник пикетов и митингов против федеральной власти. На протяжении последних нескольких лет пенсионер анонсировал свои протесты и их последствия — штрафы и аресты — в социальных сетях.

Рассмотрение первого в Калининградской области уголовного дела за распространение фейков о российской армии, фигурантом которого стал Игорь Барышников, началось осенью 2022 года. Интересы активиста в суде представляла адвокат Мария Бонцлер. По сообщению «Нового Калининграда», в июне 2022 года суд оштрафовал защитницу на 60 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Издание также сообщает, что, по словам Марии Бонцлер, лечащий врач подтвердил у Игоря Барышникова наличие онкологического заболевания, от которого осужденный может умереть в заключении.

Татьяна Рязапова, Калининград