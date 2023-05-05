Власти Амурской и Калининградской областей запретили запуск беспилотников

Власти Калининградской и Амурской областей запретили запуск беспилотников (БПЛА) 9 мая и с 6 по 9 мая соответственно, сообщает «РИА Новости». Меру объяснили требованиями безопасности. Ранее «Ъ» писал, что запрет на полеты БПЛА в 40 российских регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, обойдется отрасли в сумму до 10 млрд руб.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила об атаке двух беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России. В момент налета Владимир Путин работал в резиденции в Ново-Огарево. Российские власти считают произошедшее спланированной террористической акцией Украины. Президент Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к инциденту.

Подробнее о том, почему запрет использования дронов может вернуть отрасль на пять лет назад,— в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Григорий Лейба