В Калининградской области сняли запрет на полеты гражданских беспилотников

В Калининградской области отменили действовавший с 5 мая запрет на полеты гражданских беспилотников. Соответствующий указ подписал губернатор региона Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации.

В пресс-службе областного правительства говорили, что запрет введен до 14 мая. В указе губернатора о запрете полетов дронов, однако, уточнялось, что ограничения действуют до снятия уровня базовой готовности, который был введен в регионе в октябре 2022 года.

В 40 российских регионах ввели запрет на полеты БПЛА. В Москве его, в частности, ввели после того, как ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пытались атаковать беспилотниками, никто не пострадал. Кремль обвинил в атаке Украину. Президент Украины Владимир Зеленский сказал о непричастности Киева к инциденту.

Подробности — в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Лаура Кеффер