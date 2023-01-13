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Сити-менеджер Калининграда в шутку попросила гостей города не «делать детей»

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в шутку попросила гостей с юга России «не увеличивать население города». С такими словами госпожа Дятлова обратилась к архитектурным чиновникам из Краснодарского края и отдельных его курортов, сообщает издание «Русский Запад». Свою шутку сити-менеджер объяснила повышенными федеральными требованиями к местной власти в случае перехода численности населения региона через отметку в 1 млн.

Елена Дятлова

Елена Дятлова

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Елена Дятлова

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Согласно данным из открытых источников, на 2021 год население Калининграда составляло более 490 тыс. человек. По сведениям Калининградоблстата, на 1 января 2022 года в городе проживало 498 260 человек. По утверждениям городских властей, к этой цифре следует добавить еще от 120 до 180 тыс. жителей области и приезжих из других регионов страны.

«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения»,— обратилась Елена Дятлова к делегации на встрече, во время которой обсуждался опыт западного региона в комплексном развитии городов.

В связи с возможным ростом населения госпожа Дятлова упомянула о перспективе увеличения численности депутатов горсовета до 35 человек. Глава администрации заявила, что не знает, где «взять столько вменяемых людей», если понадобится. «Калининград — не для туристов, Калининград — город для комфортного проживания, это приоритет»,— заявила Елена Дятлова.

Мария Федотова

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