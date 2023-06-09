Глава Калининградской области Алиханов ввел в регионе режим ЧС из-за засухи

Отсутствие осадков в мае стало причиной частичной потери урожая у аграриев Калининградской области. В связи с этим губернатор Антон Алиханов принял решение о введении в регионе режима ЧС. Как сообщили «Ъ» в Минсельхозе Калининградской области, «по предварительным подсчетам, ущерб составляет 259 млн руб.».

«Отсутствие атмосферных осадков в течение последних трех декад привело к снижению продуктивной влаги в корнеобитаемом слое до 10 мм. Это критический показатель, после которого наступает засуха, приводящая к потере урожая. По оперативным данным, на территории всех муниципальных образований уже зафиксирована частичная гибель сельскохозяйственных культур на площади 14,5 тыс. га»,— уточнила «Ъ» зампред правительства Калининградской области, министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Госпожа Шевцова подчеркнула, что жара и отсутствие осадков для многих хозяйств региона могут стать причиной экономического кризиса — им нечем будет возвращать кредиты, в дальнейшем развивать производство и в целом осуществлять свою деятельность. Введение режима ЧС является инструментом для смягчения этих последствий, сказала она.

Татьяна Рязапова, Калининград