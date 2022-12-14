Литва усложнила получение транзитных документов для жителей Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов (УТД) для жителей региона. По его словам, возможности проехать по территории Литвы на личном автомобиле у калининградцев «практически нет».

«Упрощенный транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму»,— сказал господин Алиханов разговоре с «РИА Новости».

Он уточнил, что ужесточены требования по предоставляемым документам. Вильнюс также ввел ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и т. д. Запись на подачу документов идет на месяц вперед, добавил губернатор.

Он отметил, что упрощенный транзит через Литву оставался для калининградцев единственным возможным способом передвижения на личном автомобиле. «Возможности такой уже практически нет»,— заявил Антон Алиханов. Он выразил надежду, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об УТД.

Упрощенный транзитный документ позволяет гражданам РФ многократно пересекать территорию Литвы на любом сухопутном транспорте при движении из России в Калининградскую область и обратно. Есть два вида документа: упрощенный транзитный документ и упрощенный проездной документ для поездок по железной дороге. УТД действуют с 1 июля 2003 года. Упрощенный транзит был приостановлен во время пандемии и возобновился в марте 2022 года.