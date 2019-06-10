Срок и споловинить можно

Ровно вполовину меньше, чем запрашивало гособвинение, назначил вчера Замоскворецкий райсуд фигурантам уголовного дела о хищениях в республике Коми. Экс-главу региона Вячеслава Гайзера суд не признал организатором преступного сообщества, а за махинации и взяточничество приговорил к 11 годам строгого режима, тогда как Генпрокуратура просила о 21 годе колонии строгого режима. Дело еще одного фигуранта суд и вовсе прекратил, а еще троих осудил условно.

Вынося приговор по громкому делу, суд счел, что вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем) гособвинением не была доказана. По данным суда, подсудимые действовали в составе организованной группы, а не сообщества, что существенно повлияло на назначенные им сроки. Бывших глав Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова суд признал виновными в получении взяток и мошенничестве, назначив им 11 и шесть с половиной лет заключения.

Бывший руководитель Республики Коми Владимир Торлопов (в центре) Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заместителю господина Гайзера Алексею Чернову было назначено девять лет, а предпринимателям, которые входили в ОПГ, от восьми с половиной лет до условных сроков. Существенно сократились и штрафы.

Если для господина Гайзера Генпрокуратура просила взыскание в 0,5 млрд руб., то по приговору суда он должен выплатить 160 млн руб. Такую же сумму суд постановил взыскать с господина Чернова.

У других осужденных штрафы не превысили 500 тыс. руб. При этом уголовное преследование одного из подсудимых, Льва Ливензона, суд и вовсе прекратил за недоказанностью обвинений. За ним и теми из подсудимых, кому инкриминировалось ОПС, признано право на реабилитацию.

Гособвинение решит, подавать апелляционное представление на приговор или нет, изучив материалы решения суда. Защиту основных фигурантов, которая настаивала на их оправдании, даже относительно мягкий приговор не устроил. Адвокаты собираются подать апелляции в Мосгорсуд.

По версии Следственного комитета России, хищения в Коми были организованы предпринимателем Александром Зарубиным, который находится в международном розыске. Господина Гайзера следствие называло «мозговым центром» ОПС, в которое он вошел еще в 2005 году, будучи министром финансов республики. В 2005–2015 годах группа чиновников и предпринимателей, считает следствие, похитила 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 млрд руб., около 70 млн руб. из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, а также получила взятки на сумму около 200 млн руб., в том числе за назначения на должности и общее покровительство, а также отмыла часть похищенного. Полномочия Вячеслава Гайзера в качестве главы республики президент Владимир Путин прекратил в конце 2015 года. Владимир Торлопов возглавлял Коми с 2001 по 2010 год. Затем до января 2014 года являлся сенатором от этой республики.

При этом следует отметить, что бывший заместитель председателя регионального правительства Константин Ромаданов, признавший свою вину, даже в особом порядке получил срок, практически равнозначный вынесенный другим фигурантам в обычном порядке судопроизводства — семь лет строгого режима и штраф 170 млн руб. Гендиректор компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн покончил с собой, находясь под следствием, а еще один фигурант скандального дела бизнесмен Алексей Соколов погиб в ДТП.

Николай Сергеев