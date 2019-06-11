Тройка судей не признала ОПС

Приговором на сроки от 11 лет строгого режима до оправдательного закончился в понедельник в Замоскворецком райсуде Москвы процесс по так называемому делу Гайзера — о создании бывшим главой Республики Коми оргпреступного сообщества, участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги, занимаясь их отмыванием. Однако тройка судей постановила, что ОПС как такового не было, хотя преступления и совершались. За них суд назначил наказания в два-три раза ниже запрошенных прокурорами. Большая часть осужденных такому исходу обрадовалась, надеясь в дальнейшем «отбить» и оставшиеся сроки.

Процесс по громкому делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера продолжался в Замоскворецком райсуде Москвы около полутора лет. В конце марта этого года, как рассказывал “Ъ”, четверо представителей Генпрокуратуры запросили для господина Гайзера и его 13 предполагаемых сообщников, посчитав их вину полностью доказанной, от 21 до 8 лет лишения свободы с максимально разрешенными штрафами в полмиллиарда рублей. После этого рассматривавшая дело тройка судей в составе председательствующей Елены Аверченко, Марии Патык и Семена Ломазова удалилась на написание приговора. Надо отметить, что к началу рассмотрения уголовного дела в нем было 469 томов, а число заявленных только стороной обвинения свидетелей составляло 233 человека. Из них в ходе слушаний допросили менее половины и порядка десяти человек, предоставленных стороной защиты, но к материалам дела добавились новые тома с экспертизами и проч. Ожидалось, что оглашение приговора займет несколько дней, однако судья Аверченко ограничилась резолютивной частью решения. «Она сразу пояснила, что огласит только вводную и резолютивную часть приговора, что заставило наши сердца биться чаще»,— сообщил “Ъ” один из защитников. Он пояснил, что это означало: статьи 210 УК о создании и участии в ОПС в приговоре нет.

В результате обвинения по ОПС были сняты, а самые большие сроки — 11 и 9 лет строгого режима за получение взяток, мошенничество и легализацию добытых преступных путем средств (ст. 290, ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ) — получили сам Вячеслав Гайзер и его бывший заместитель Алексей Чернов.

Предшественник господина Гайзера на посту главы региона и экс-сенатор от Коми Владимир Торлопов получил шесть с половиной лет общего режима, а бывший спикер Госсовета республики Игорь Ковзель и еще четверо фигурантов также «общую» колонию на срок от восьми с половиной до шести лет. При этом вместо запрошенных штрафов в полмиллиарда рублей главные обвиняемые Вячеслав Гайзер и Алексей Чернов получили по 160 млн руб. Все остальные — по 500 тыс. руб. штрафа.

Трое обвиняемых вообще отделались пятилетними условными сроками, а один — финансист Лев Либензон — был освобожден в зале суда. Правда, уголовное дело в отношении последнего по обвинению в причастности к отмыванию денег было выделено судом в отдельное производство и возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. При этом после оглашения приговора в зале произошло некоторое замешательство. Дело в том, что из 14 обвиняемых лишь двое — бизнесмен Александр Третьяков и бывший директор ООО «Агрохолдинг» Сергей Смешной, получившие условные сроки, находились на свободе. Остальные содержались в СИЗО, а еще трое — экс-глава Коми Торлопов, руководившая юрфирмой «УК "Советник"» Наталья Моторина и предприниматель Валерий Маляров — под домашним арестом. Однако при одновременном освобождении Льва Либензона господ Торлопова и Моторину конвой заковывал в наручники, а с господина Малярова снимали «электронный браслет».

«Мы будем подавать жалобу в Мосгорсуд, так как Вячеслав Гайзер был оправдан по обвинению в создании ОПС, но признан виновным по обвинениям в хищениях и получении взяток»,— заявила его адвокат Дарья Евменина, пояснив, что не согласна с выводами суда.

Сам господин Гайзер в последнем слове говорил о своей невиновности и том, что на посту главы Коми честно исполнял свои обязанности.

В свою очередь, адвокат Алексея Чернова Карен Гиголян заявил “Ъ”, что отчасти удовлетворен решением суда, так как «было убрано абсурдное обвинение по ст. 210 УК». По его словам, это стало возможно потому, что процесс «проводился думающими судьями», которые не отдавали предпочтения ни одной из сторон. Примерно такую же позицию занял и его коллега Руслан Закалюжный, представлявший господина Ковзеля, с которого суд снял обвинения в получении взятки, признав виновным в мошенничестве и легализации средств. Вместо запрошенных Генпрокуратурой 17 лет строгого режима он получил лишь шесть общего. «Два оставшихся обвинения никак не стыкуются между собой, что дает нам хорошие шансы побороться в апелляционной инстанции»,— заверил защитник. При этом он отметил, что в приговоре отбытые его клиентом в СИЗО дни уже пересчитаны как 1,5 за 1. «Если бы приговор вступил в силу в день оглашения, мой подзащитный мог бы сразу подавать на УДО, а пока даже без обжалования его срок истекает 19 сентября»,— заключил адвокат.

Обвинение пока не решило, обжаловать приговор или нет. При этом не ясно, как скажется решение на другие связанные c этим дела. Как сообщал “Ъ”, ранее к семи годам заключения и штрафу в 170 млн руб. был приговорен признавший свою вину во всем, включая участие в ОПС, бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов. Еще один фигурант, Демьян Москвин, позже расторг сделку с прокуратурой, и сейчас его дело рассматривается отдельно в том же Замоскворецком суде. Между тем в самом СКР, который и расследовал дело о коррупции высших чиновников Коми, в понедельник заявили, что «следствием были собраны доказательства, свидетельствующие о совершении преступлений соучастниками в составе преступного сообщества». По версии следствия, обвиняемые еще с 2007 года совершили преступления коррупционной направленности, получив под свой контроль ряд предприятий в Коми, нанеся региону ущерб на сумму более 3,8 млрд руб.

Сергей Сергеев