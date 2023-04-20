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Коммерсантъ FM
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Вячеславу Гайзеру отсрочили миллиард

Дело о возмещении ущерба Коми пересмотрят

Требование к экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру покрыть ущерб в 1,2 млрд руб. за вывод в офшоры активов республиканского сельхозпредприятия будет пересмотрено. К такому решению пришел третий кассационный суд в Санкт-Петербурге. В этой инстанции принято решение об отмене апелляционного определения Верховного суда Коми, постановившего взыскать с бывшего губернатора внушительную сумму. Финансовое наказание распространялось на всю команду Вячеслава Гайзера, осужденную вместе с ним за экономические преступления с использованием служебного положения.

Вячеслав Гайзер

Вячеслав Гайзер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вячеслав Гайзер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ» в суде, апелляционное определение отменено и будет направлено на новое рассмотрение. «Такое решение вынесено на основании выявленных нарушений — неправильного применения норм материального права»,— пояснили в суде.

Напомним, 9 декабря 2022 года бывший руководитель региона выслушал решение Верховного суда Коми в рамках апелляционного определения: взыскать с него и еще нескольких фигурантов уголовного дела 1,214 млрд руб. и обернуть данную сумму в доход бюджета республики. Примечательно, что сумма была уменьшена на 265,8 млн руб. относительно той, что указана в решении суда первой инстанции.

27 мая 2022 года Сыктывкарский городской суд счел необходимым назначить к взысканию 1,449 млрд руб. Ответчики успешно обжаловали эту сумму.

Как ранее сообщал «Ъ», авторами гражданского иска о взыскании ущерба выступили АО «Корпорация по развитию Республики Коми» и комитет Республики Коми по имущественным и земельным отношениям. Третьими лицами на суде являлись «Беленфилд Инвестментс Лимитед», Металлургическая лизинговая компания и «Центр-К» — это фирмы, которые в уголовном деле фигурировали как аффилированные с руководством региона структуры, через которые выводились средства госкомпаний.

В частности, дивиденды от прибыли птицефабрики «Зеленецкая» — крупнейшего игрока на рынке АПК в Коми, находившегося в собственности региона (его акции прежним руководством были выведены в офшоры для того, чтобы доход поступал в частные фирмы вместо казны региона).

Полтора года назад благодаря активным действиям прокуратуры Коми птицефабрика по решению суда была возвращена в стопроцентную собственность региона и в настоящее время продолжает функционировать.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Вячеслава Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн руб., его бывшего заместителя Алексея Чернова — к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн руб. Все фигуранты уголовного дела признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Однако по обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) — оправданы. К настоящему времени вышли за свободу все фигуранты, кроме Вячеслава Гайзера и Алексея Чернова.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

Фотогалерея

Кто из российских чиновников обвинялся в коррупции

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В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии

В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Маргарита Логинова

В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы

В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан

В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Александра Мудрац/ ТАСС

В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО

В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Александр Сидоров

В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО

В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Ольга Лисинова

В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта

В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Петров

В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году

В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Морской  /  купить фото

В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора

В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО

В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО

В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Яков Андреев  /  купить фото

В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления

В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет

В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет

Фото: Коммерсантъ / Алексей Дмитриев  /  купить фото

4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания &quot;Энергострой&quot;» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб.

4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания "Энергострой"» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб.

19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО &quot;Сатурн&quot;» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу

Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО "Сатурн"» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу

Фото: Коммерсантъ / Александр Тихонов

24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий

24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий

Фото: Оперативная съемка

14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима

14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно

В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб.

20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Борисов  /  купить фото

В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах

В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО

В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни

4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Маргарита Логинова

В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Александра Мудрац/ ТАСС

В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Александр Сидоров

В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Ольга Лисинова

В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Петров

В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Морской  /  купить фото

В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Яков Андреев  /  купить фото

В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет

Фото: Коммерсантъ / Алексей Дмитриев  /  купить фото

4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания "Энергострой"» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО "Сатурн"» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу

Фото: Коммерсантъ / Александр Тихонов

24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий

Фото: Оперативная съемка

14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Борисов  /  купить фото

В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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