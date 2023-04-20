Вячеславу Гайзеру отсрочили миллиард

Требование к экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру покрыть ущерб в 1,2 млрд руб. за вывод в офшоры активов республиканского сельхозпредприятия будет пересмотрено. К такому решению пришел третий кассационный суд в Санкт-Петербурге. В этой инстанции принято решение об отмене апелляционного определения Верховного суда Коми, постановившего взыскать с бывшего губернатора внушительную сумму. Финансовое наказание распространялось на всю команду Вячеслава Гайзера, осужденную вместе с ним за экономические преступления с использованием служебного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гайзер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Вячеслав Гайзер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ» в суде, апелляционное определение отменено и будет направлено на новое рассмотрение. «Такое решение вынесено на основании выявленных нарушений — неправильного применения норм материального права»,— пояснили в суде.

Напомним, 9 декабря 2022 года бывший руководитель региона выслушал решение Верховного суда Коми в рамках апелляционного определения: взыскать с него и еще нескольких фигурантов уголовного дела 1,214 млрд руб. и обернуть данную сумму в доход бюджета республики. Примечательно, что сумма была уменьшена на 265,8 млн руб. относительно той, что указана в решении суда первой инстанции.

27 мая 2022 года Сыктывкарский городской суд счел необходимым назначить к взысканию 1,449 млрд руб. Ответчики успешно обжаловали эту сумму.

Как ранее сообщал «Ъ», авторами гражданского иска о взыскании ущерба выступили АО «Корпорация по развитию Республики Коми» и комитет Республики Коми по имущественным и земельным отношениям. Третьими лицами на суде являлись «Беленфилд Инвестментс Лимитед», Металлургическая лизинговая компания и «Центр-К» — это фирмы, которые в уголовном деле фигурировали как аффилированные с руководством региона структуры, через которые выводились средства госкомпаний.

В частности, дивиденды от прибыли птицефабрики «Зеленецкая» — крупнейшего игрока на рынке АПК в Коми, находившегося в собственности региона (его акции прежним руководством были выведены в офшоры для того, чтобы доход поступал в частные фирмы вместо казны региона).

Полтора года назад благодаря активным действиям прокуратуры Коми птицефабрика по решению суда была возвращена в стопроцентную собственность региона и в настоящее время продолжает функционировать.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Вячеслава Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн руб., его бывшего заместителя Алексея Чернова — к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн руб. Все фигуранты уголовного дела признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Однако по обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) — оправданы. К настоящему времени вышли за свободу все фигуранты, кроме Вячеслава Гайзера и Алексея Чернова.

Дарья Шучалина, Сыктывкар