К приговору добавили банкротство

Арбитражный суд Коми 12 апреля признал банкротом за многомиллионные долги бывшего главу региона Вячеслава Гайзера, отбывающего срок в колонии строгого режима за ряд коррупционных и других преступлений, сообщила «Ъ» пресс-служба суда. Поводом стало заявление АО «Коми холдинговая компания», которое добивается взыскания с экс-губернатора более 64 млн руб. Ранее региональный комитет имущественных и земельных отношений потребовал у чиновника свыше 1 млрд руб. по делу АО «Птицефабрика Зеленецкая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гайзер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Вячеслав Гайзер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как следует из судебных материалов, компания «Коми холдинг» (АО «Коми холдинговая компания», ранее — АО «Корпорация по развитию Республики Коми», ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми») обратилась в суд с иском о признании Вячеслава Гайзера несостоятельным из-за его долга в размере 64 млн руб. По данным «Ъ», данная структура с пакетом акций, принадлежавших Коми, отвечала за реализацию госпрограмм, связанных с развитием экономики и промышленности в регионе.

В заявлении было указано, что в 2019 году Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными нескольких фигурантов «дела Гайзера» (Вячеслава Гайзера, бизнесмена Валерия Веселова, экс-спикера Госсовета Коми Игоря Ковзеля и финансиста Наталью Моторину) в хищении средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

В приговоре суда сказано, что злоумышленники организовали в 2009 году приобретение фондом у одной из фирм 98% долей уставного капитала за более чем 268 млн руб., что на 64 млн руб. превышало реальную рыночную стоимость.

Решением арбитражного суда в отношении Вячеслава Гайзера введена процедура реализации имущества.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб., а его бывшего заместителя Алексея Чернова — к 9 годам строгого режима и аналогичному штрафу. Вместе с остальными фигурантами уголовного дела они были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Ключевым активом, которым завладели злоумышленники, являлось предприятие «Птицефабрика Зеленецкая» стоимостью не менее 2,4 млрд руб.

Весь пакет акций «Зеленецкой» восемь лет назад выбыл из госсобственности Коми по решению тогдашнего руководства региона. Будучи главой республики, Вячеслав Гайзер и члены его команды оформили ценные бумаги прибыльного аграрного госпредприятия в собственность аффилированной им ООО «Металлургическая лизинговая компания». Недополученные дивиденды от работы птицефабрики были оценены в 1,5 млрд руб.

Вячеслав Гайзер продолжает находиться в колонии строгого режима в Тверской области. По приговору срок его заключения истекает в 2026 году.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург