«Дело Гайзера» закончили заочно

В суд направлено уголовное дело Александра Зарубина, в прошлом зампредправления ГК «Ренова». Правоохранительные органы считают его организатором преступной группы, занимавшейся в Коми масштабными махинациями с госимуществом и бюджетными средствами. Остальные фигуранты, в том числе бывшие главы региона Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, у которого господин Зарубин был советником, уже осуждены.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Александр Зарубин

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Зарубина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Об этом сообщило надзорное ведомство.

Как полагает следствие (дело вел СКР), в 2006 году Александр Зарубин создал организованную преступную группу, в которую вовлек Вячеслава Гайзера и «иных лиц». Сообщниками с 2006 по 2011 год в Сыктывкаре, говорится в деле, мошенническим путем было приобретено право на 100% акций ОАО «Птицефабрика "Зеленецкая"». Для этого ценные бумаги были отчуждены из государственной собственности и внесены в уставный капитал ООО «Метлизинг», подконтрольного, по версии следствия, господину Зарубину. В результате республике был причинен ущерб на сумму 2,4 млрд руб.

При этом прибыль птицефабрики в размере 1,45 млрд руб., полученная с мая 2011 по сентябрь 2015 года, была, по данным следствия, перечислена на расчетный счет ООО «Метлизинг» в качестве выплаты дивидендов.

Из них более 828 млн руб. соучастниками аферы были легализованы путем совершения финансовых операций и сделок с подконтрольными юридическими лицами.

Кроме того, по версии СКР, в июле 2010 года участники организованной группы путем обмана членов совета директоров ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» похитили принадлежащие ему свыше 64 млн руб., продав фонду 98% долей в уставном капитале контролируемого господином Зарубиным ООО «Сыктывкарский промкомбинат».

Александр Зарубин, который в свое время занимал пост зампредправления ГК «Ренова» (в группе ранее “Ъ” сообщали, что он покинул ее в 2009 году), уехал за границу и в 2015 году был объявлен в международный розыск. Материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд Коми для рассмотрения по существу «в отсутствие обвиняемого».

Как рассказывал ранее “Ъ”, СКР возбудил дело о махинациях в Коми в сентябре 2015 года. Фигурантами стали бывшие главы республики Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, а также еще около двух десятков человек. Им инкриминировали ст. 210 (преступное сообщество), 159 (мошенничество) и 174.1 (отмывание преступных доходов) УК РФ.

По версии следствия, ОПС в Коми было создано в 2006 году и его целью было «завладеть высокорентабельными предприятиями региона и установить контроль над ними». В материалах дела, помимо ОАО «Птицефабрика "Зеленецкая"», фигурировали также Сыктывкарский хлебокомбинат и Сыктывкарский молочный завод. Ряду экс-чиновников также инкриминировали взятки на общую сумму 200 млн руб.

В прениях весной 2019 года прокуратура требовала для подсудимых от 8 до 21 года колонии. Однако суд снял с них обвинение по 210-й статье (ОПС) и дал сроки значительно более мягкие. Так, Вячеслав Гайзер, к примеру, получил 11 лет, хотя гособвинение просило для него 21 год.

Александр Александров