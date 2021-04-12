«Невиновность буду отстаивать до упора»

В Сыктывкарском городском суде завершается рассмотрение второго уголовного дела экс-главы Коми. Для участия в процессе Вячеслав Гайзер был этапирован в родной для него регион из тверской колонии, где он отбывает 11-летний срок, будучи осужденным за экономические преступления. Бывший руководитель региона выступил с последним словом, попросив признать его невиновным. Прокуратура же считает, что уголовное дело должно быть прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам — за истечением срока давности.

Вячеслав Гайзер обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Примечательно, что сам господин Гайзер инициировал судопроизводство по этому эпизоду, несмотря на то что уголовное дело было следствием прекращено в связи с истечением срока давности.

По версии Следственного комитета России (СКР), в 2013 году, когда Вячеслав Гайзер возглавлял регион, он незаконно поручил мэру Сыктывкара Ивану Поздееву выделить руководителю ООО «Деловой альянс» Александру Ольшевскому участки по минимальной цене. До перехода в строительный бизнес господин Ольшевский работал управделами в администрации главы.

По подсчетам следствия, бюджету столицы Коми был причинен ущерб на 8,7 млн руб.: столько бы выручили местные власти, если бы земля (участки на ул. Первомайской, 121а и в Заводском переулке, 14) была продана.

Московский адвокат Вячеслава Гайзера Дарья Евменина в его защиту сказала на суде о том, что «выводы гособвинения основаны на предположениях, отрывках закона, отрывках письменных доказательств и показаний свидетелей, данных во время предварительного следствия, которые от них отказались, признав, что оговорили Гайзера».

Сам экс-глава региона в своем последнем слове попросил суд его оправдать, поскольку «вопреки ст. 171 УПК предъявленное обвинение не основано на законе». Он также попросил суд «критически отнестись к показаниям Ольшевского, так как они не согласуются с другими ключевыми свидетелями, они непоследовательны и критичны».

По словам обвиняемого, господин Ольшевский не может быть свидетелем организации преступления. Его показания не согласуются и противоречат показаниям господина Поздеева. Кроме того, со слов господина Гайзера, нет данных и вещдоков о том, что встреча с господином Поздеевым состоялась именно для того, чтобы дать ему незаконное указание. «А мог ли я вообще дать указание мэру, обязательное к исполнению? Нет. И все нормативные документы, на которые ссылался гособвинитель, однозначно свидетельствуют об этом. Свою позицию невиновности буду отстаивать до упора. Я выражаю надежду на то, что суд вынесет объективное решение, а не будет отстаивать честь мундира»,— добавил господин Гайзер.

Прокурор в ходе заседания обратился к суду с предложением освободить экс-главу Коми от наказания, но по иной причине. А именно «в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности».

В рамках первого уголовного дела Вячеслав Гайзер, руководивший регионом, был задержан в сентябре 2015 года вместе со своей командой. Всем им вменялась в вину одна из самых тяжких статей УК РФ — создание и деятельность ОПС (организованного преступного сообщества). Несмотря на то что по этой — основной — части расследования фигуранты дела были московским судом оправданы, остальных эпизодов по экономическим преступлениям оказалось достаточно для больших реальных сроков. Господин Гайзер был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Дарья Шучалина, Сыктывкар