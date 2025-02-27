Завышенные энерготарифы отмыли в футболе

Как стало известно “Ъ”, удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему заместителю председателя правительства Республики Коми Константину Ромаданову и подконтрольному ему ООО «Север-Финанс». С ответчиков, в том числе с господина Ромаданова, считавшегося казначеем группировки экс-главы республики Вячеслава Гайзера, взысканы средства, полученные в качестве откатов за повышенные энерготарифы. Отмыли их через региональную футбольную федерацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов в зале суда

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов в зале суда

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Константин Ромаданов с 2004 года являлся руководителем Службы Республики Коми по тарифам, через пять лет стал заместителем главы республики, а в 2014–2015 годах был заместителем председателя регионального правительства. С должности его уволили в связи с утратой доверия.

В свою очередь, проверка Генпрокуратуры установила, что, занимая все эти должности, господин Ромаданов нарушал требования законодательства о противодействии коррупции, представлял недостоверную информацию о доходах и принадлежащих ему активах, участвовал в управлении коммерческими организациями, получал незаконные вознаграждения от физических и юридических лиц и, злоупотребляя своими служебными полномочиями, создавал благоприятные условия для хозяйствующих субъектов.

Надзор установил, что, будучи заместителем главы Республики Коми, господин Ромаданов способствовал принятию Службой по тарифам решений в пользу энергосбытовых организаций. Так, он обеспечил издание ведомством приказов об утверждении завышенных тарифов на электроэнергию для ОАО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК) на 2010, 2011, 2013 и 2014 годы «путем включения в необходимую валовую выручку акционерного общества экономически необоснованных расходов, что привело к незаконному обогащению электросетевого предприятия». В благодарность за это руководители ОАО Михаил Слободин (ранее являлся главой «Вымпелкома»), Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер передали господину Ромаданову 38,28% акций КЭСК, в том числе 1 753 756 698 обыкновенных и 91 109 привилегированных.

Кроме того, выяснил надзор, в качестве незаконного вознаграждения «за коррупционное содействие» в установлении для КЭСК необоснованно завышенных тарифов господин Ромаданов получил 200 млн руб., которые были распределены между подконтрольными ему организациями. В июле 2014 года по распоряжению господина Вайнзихера со счетов аффилированных с КЭСК организаций — ООО «ЕЭС Гарант» и ЗАО «КЭС-Трейдинг» — в пользу связанной с господином Ромадановым региональной общественной организации «Федерация футбола Республики Коми» было перечислено 200 млн руб.

В назначении платежа указывалось, что это «пожертвование на уставные цели организации». Однако затем федерация «откатила» значительную часть из этих средств другим структурам господина Ромаданова в виде займов.

Часть из них — 50 млн руб.— подконтрольное ответчику ООО «Север-Финанс» разместило в качестве вклада на счете, открытом в сыктывкарском филиале ПАО «Транскапиталбанк». С набежавшими процентами сумма составила 60 млн руб.

По иску Генпрокуратуры эти средства с Константина Ромаданова и «Север-Финанса» и взыскал в четверг, 27 февраля, Сыктывкарский городской суд Коми.

Господин Ромаданов, признавший свою вину, в мае 2018 года был приговорен Замоскворецким райсудом Москвы в особом порядке за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) Вячеслава Гайзера, взяточничество в особо крупном размере и отмывание полученных преступным путем денег (ст. 290 и ст. 174 УК РФ) к семи годам строгого режима и штрафу в размере 170 млн руб. В октябре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы по обращению Генпрокуратуры РФ отменил приговор в части ОПС, сократив и срок наказания фигуранту. В январе 2022 года господин Ромаданов оказался на свободе. Однако в прошлом году по приговору Сыктывкарского горсуда за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) он получил шесть с половиной лет и штраф на сумму 160 млн руб. Акции КЭСК у него и других ответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры отобрал Савеловский райсуд Москвы.

Вячеслав Гайзер, получивший по приговору Замоскворецкого суда в 2019 году за коррупционные преступления 11 лет и 160 млн руб. штрафа, должен выйти на свободу в 2026 году. Сейчас он пытается через суд добиться УДО.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая