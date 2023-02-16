Злоупотребление вышло за сроки

Верховный суд Коми рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему директору ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов» Игорю Кудинову и экс-директору ООО «Сыктывкарская компания по управлению имуществом» (СКУИ) Сергею Кардорскому. Первый обвинялся в злоупотреблении полномочиями, а второй — в пособничестве этому преступлению. По версии следствия, 178 млн руб. из бюджетных средств, полученных за аренду имущества госучреждениями, были потрачены на сторонние цели. Обоих приговорили к штрафам, но освободили от наказания по сроку давности. Верховный суд республики утвердил это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кудинов (справа) в Басманном суде Москвы, 2015 год

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Игорь Кудинов (справа) в Басманном суде Москвы, 2015 год

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Уголовное дело бывших руководителей фонда и компании по управлению имуществом появилось в результате расследования другого резонансного дела о махинациях с бюджетными средствами и госимуществом, по которому были осуждены экс-губернаторы республики Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, а также другие чиновники и бизнесмены. Игорь Кудинов считался одним из людей, входивших в ближайшее окружение Владимира Торлопова и Вячеслава Гайзера. Он был задержан в числе 19 фигурантов «большого» дела в сентябре 2015 года.

Фонд поддержки инвестиционных проектов был создан правительством Коми в 2007 году. Как выяснили правоохранители, эта структура участвовала в незаконных схемах обогащения бывшего руководства региона.

А СКУИ была учреждена для обслуживания всех зданий, находящихся в собственности региона, где располагались офисы министерств и ведомств системы исполнительной власти.

Дело бывших руководителей обеих структур вело республиканское МВД. Суд первой инстанции 10 ноября 2022 года вынес обвинительный приговор Игорю Кудинову по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а Сергею Кардорскому — по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).

«Суд установил, что в 2010–2016 годах ООО СКУИ получило в качестве оплаты по заключенным договорам субаренды от государственных органов и учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, свыше полумиллиарда рублей, из которых 360 миллионов составила себестоимость услуг по сдаче имущества в аренду и эксплуатационных услуг»,— рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По словам госпожи Спиридоновой, из этой суммы 131 млн руб. СКУИ перечислила в качестве арендной платы фонду по договорам аренды, на основании которых тот сдавал принадлежащую ему недвижимость данной компании.

«Остальная часть полученных средств на 178 млн рублей израсходована директором компании по указанию директора фонда на цели, не связанные с уставной деятельностью как его самого, так и ООО СКУИ, а также на оплату ООО СКУИ налогов, зарплаты и другие управленческие расходы»,— уточнила собеседница «Ъ».

Вину фигуранты не признали.

Суд первой инстанции назначил Игорю Кудинову наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. руб., а его сообщнику, с учетом нахождения под домашним арестом,— штраф в размере 50 тыс. руб. От отбывания наказания осужденные были освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Оба оспорили приговор в апелляционной инстанции, настаивая на отсутствии в своих действиях состава преступления. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Коми, согласившись с позицией прокуратуры, оставила приговор без изменения, а жалобы заявителей — без удовлетворения.

Дарья Шучалина, Сыктывкар