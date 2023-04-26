Надзор потянулся к энергосистемам

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы, которыми владеют фигуранты громкого уголовного дела экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Как стало известно «Ъ», у осужденного в особом порядке бывшего заместителя премьер-министра региона Константина Ромаданова и последовательно руководивших ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) Михаила Слободина, Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера надзор требует изъять акции этой компании. Их часть последние трое передали в качестве взятки Константину Ромаданову за установление максимально выгодных для них тарифов на тепло- и электроэнергию, а оставшиеся использовали для незаконного обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Иск заместителя генпрокурора Игоря Ткачева 27 апреля рассмотрит Савеловский райсуд Москвы. Ответчиками по нему выступают уже отбывший семилетний срок за получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывший заместитель премьер-министра Республики Коми Константин Ромаданов, а также трое бывших гендиректоров ЗАО КЭС: находящийся в международном розыске Михаил Слободин и сменившие его на посту Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер.

Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер были арестованы в 2016 году по обвинению в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В 2018-м дело в отношении них Генпрокуратура вернула на доследование в Следственный комитет России, а самим фигурантам меру пресечения изменили на подписку о невыезде. По данным «Ъ», сейчас они знакомятся с материалами расследования.

Дело же Константина Ромаданова Замоскворецкий райсуд столицы в 2018 году рассмотрел в особом порядке. По версии следствия, Ромаданов исполнял роль казначея в преступном сообществе, которое организовали бывшие руководители Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов (осуждены на 11 и 6 лет соответственно) с целью проведения масштабных махинаций с бюджетными средствами и республиканским имуществом. Экс-чиновнику был назначен семилетний срок, который после нескольких обжалований заменили на исправработы.

В процессе надзора за уголовным делом в отношении Евгения Ольховика, Бориса Вайнзихера и Константина Ромаданова прокуратура получила данные, что последний нарушал антикоррупционное законодательство.

На руководящих должностях в Коми Константин Ромаданов работал с 2004 года. Сначала возглавлял Службу региона по тарифам, откуда в 2009 году перебрался в кресло зампреда правительства. С сентября 2014 года по середину октября 2015-го являлся первым заместителем председателя правительства Республики Коми, где курировал сферу ЖКХ. Своей должности вице-премьер Ромаданов лишился в связи с утратой доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Покупкой и реализацией электроэнергии на территории Коми в то время занималось ОАО «Коми энергосбытовая компания» через ЗАО КЭС. Последнее в период с 2006 по 2012 год, сменяя друг друга, возглавляли Михаил Слободин, Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер.

Как установил надзор, вступив в сговор с руководством ЗАО, Константин Ромаданов с 2010 по 2014 год утверждал завышенные тарифы на электроэнергию. Взамен Михаил Слободин, Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер «за оказанные содействие и покровительство» передали чиновнику 38,28% акций своей организации. Чтобы закамуфлировать коррупционную составляющую, Константин Ромаданов оформил ценные бумаги на подконтрольный ему кипрский офшор.

В результате ряда завуалированных сделок аффилированная с чиновником фирма Bepperson Associated, Ltd. стала собственником более 1,7 млрд обыкновенных и 91 тыс. привилегированных именных акций российской энергокомпании.

После этого, очевидно, чтобы еще больше запутать следы, Константин Ромаданов еще раз перераспределил акции между компаниями, бенефициаром которых он был.

«Скрытое владение и управление этими активами позволяло Ромаданову не исполнять требования закона, обязывающие его декларировать доход,— говорится в иске надзорного органа.— А Слободин, Ольховик и Вайнзихер осознавали, что осуществляют свою деятельность под покровительством находящегося во власти Ромаданова и извлекают нелегальной доход в результате оказанного им незаконного содействия».

В связи с этим замгенпрокурора Игорь Ткачев полагает, что все акции, зарегистрированные на кипрский офшор, а также оказавшиеся во владении ООО «Пром Инвест», которое также подконтрольно Константину Ромаданову, подлежат обращению в доход государства.

Отметим также, что в январе нынешнего года Сыктывкарский горсуд начал слушать еще одно дело в отношении экс-чиновника Ромаданова. На этот раз его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, в 2011–2015 годах он реализовал незаконную схему обогащения за счет завышения тарифов на электроэнергию уже в интересах двух других ООО — «Региональная сетевая компания» и «Энерготрейд». В результате своими действиями фигурант нанес ущерб в размере 168 млн руб. Вину в этом деянии подсудимый не признает.

Олег Рубникович