«Дело Гайзера» получило заочный финал

Уголовное преследование предпринимателя стало частью масштабного «дела Гайзера», возбужденного в сентябре 2015 года. Среди его фигурантов оказались бывшие главы Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, а также другие чиновники и предприниматели. Первоначально следствие обвиняло их в том числе в создании преступного сообщества, однако в 2019 году Замоскворецкий суд Москвы оправдал подсудимых по этой статье, признав виновными в других преступлениях. Сам Гайзер получил 11 лет колонии, его бывший заместитель Алексей Чернов — девять лет, а Торлопов — шесть с половиной лет. Дело Александра Зарубина, находившегося за границей, выделили в отдельное производство. Он оставался последним фигурантом масштабного расследования, дело которого еще рассматривалось судом.