«Дело Гайзера» получило заочный финал
Бывшего топ-менеджера «Реновы», покинувшего страну, приговорили к десяти годам колонии за хищение активов Коми
12.10.2026, 19:30
Суд в Сыктывкаре заочно приговорил бывшего заместителя председателя правления группы «Ренова» Александра Зарубина к десяти годам колонии общего режима за мошенничество и легализацию преступных доходов. Предпринимателя признали виновным в хищении государственных активов Республики Коми, в том числе акций птицефабрики «Зеленецкая» стоимостью 2,4 млрд рублей. Зарубин, которого следствие считало одним из организаторов масштабных махинаций с республиканским имуществом, находится за границей с 2015 года. Приговор вынесен спустя 11 лет после начала расследования, известного как «дело Гайзера».
Приговор 58-летнему Александру Зарубину 12 октября огласил судья Сыктывкарского горсуда Павел Осипов. Бизнесмена признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф 1,5 млн рублей, лишил звания «Заслуженный работник Республики Коми» и постановил конфисковать 828 млн рублей. Гособвинение запрашивало 13 лет колонии и штраф 242,8 млн рублей. Защита настаивала на полном оправдании. Суд также удовлетворил гражданский иск АО «Коми холдинговая компания» о взыскании 63,2 млн рублей солидарно с бизнесмена и других фигурантов дела. Кроме того, суд сохранил обеспечительные аресты на автомобили, денежные средства, доли в коммерческих структурах и коллекцию из 95 дорогостоящих часов.
Основной эпизод дела связан с отчуждением из государственной собственности акций птицефабрики «Зеленецкая». По версии следствия, в 2006–2011 годах организованная группа, в которую входили высокопоставленные чиновники Коми, получила контроль над предприятием, используя подконтрольные коммерческие структуры. В результате 100% акций птицефабрики оказались у ООО «Метлизинг», которое, как считало обвинение, контролировал Зарубин. Ущерб республике оценили в 2,4 млрд рублей. В дальнейшем, с мая 2011-го по сентябрь 2015 года, «Метлизингу» перечислили 1,45 млрд рублей дивидендов. Из них более 828 млн рублей, согласно обвинению, были легализованы через финансовые операции с подконтрольными организациями.
Еще один эпизод касался ООО «Сыктывкарский промкомбинат». В 2010 году, по версии следствия, участники группы продали 98% долей предприятия республиканскому Фонду поддержки инвестиционных проектов по завышенной стоимости, причинив ущерб более чем на 64 млн рублей.
Защита Александра Зарубина оспаривала как его предполагаемую руководящую роль, так и достоверность доказательств. На прениях 16 сентября адвокат заявил, что за десять лет расследования следствие не представило ни одного документа с подписью бизнесмена, который подтверждал бы его участие в преступлениях. По мнению защитника, обвинение преимущественно строилось на показаниях фигурантов, заключивших досудебные соглашения. В частности, адвокат ссылался на показания финансиста Демьяна Москвина, который, по его словам, в мае 2026 года отказался от прежних заявлений и сообщил о психологическом давлении со стороны следствия. Защита также ставила под сомнение результаты экспертиз стоимости предприятий.
Отдельный спор возник вокруг заочного рассмотрения дела. Адвокат утверждал, что Александр Зарубин выехал за границу для лечения еще до возбуждения уголовного дела и не скрывался от правоохранительных органов. По словам защитника, следствие располагало возможностями установить его местонахождение. В подтверждение он ссылался на документы об оформлении предпринимателем доверенности в Праге в 2025 году. Международный розыск адвокат назвал фиктивным. Сам бизнесмен с 2015 года находится за пределами России и участия в судебном разбирательстве не принимал. Как пишут региональные СМИ, защита намерена обжаловать приговор.
Процесс в Сыктывкаре начался в декабре 2025 года. Материалы уголовного дела насчитывали 494 тома, а список свидетелей включал около 120 человек. В ходе разбирательства суд исследовал финансовые документы, движение средств через офшорные компании, результаты оценок предприятий и показания участников предполагаемых схем. Защита также заявляла ходатайства об исследовании дополнительных доказательств. В июне адвокат пытался добиться отвода судьи Павла Осипова, ссылаясь на его прежнюю работу в следственных органах и предполагаемый обвинительный уклон, однако ходатайство было отклонено.
Александр Зарубин в разные годы занимал руководящие должности в Пенсионном фонде России, аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе и группе «Ренова». В 2002 году он стал главным советником главы Коми Владимира Торлопова. Ранее собеседники “Ъ” называли предпринимателя одной из наиболее влиятельных фигур в республиканской политике, связывая с ним формирование управленческой команды региона. В 2009 году Зарубин прекратил работу в руководстве «Реновы».
Уголовное преследование предпринимателя стало частью масштабного «дела Гайзера», возбужденного в сентябре 2015 года. Среди его фигурантов оказались бывшие главы Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, а также другие чиновники и предприниматели. Первоначально следствие обвиняло их в том числе в создании преступного сообщества, однако в 2019 году Замоскворецкий суд Москвы оправдал подсудимых по этой статье, признав виновными в других преступлениях. Сам Гайзер получил 11 лет колонии, его бывший заместитель Алексей Чернов — девять лет, а Торлопов — шесть с половиной лет. Дело Александра Зарубина, находившегося за границей, выделили в отдельное производство. Он оставался последним фигурантом масштабного расследования, дело которого еще рассматривалось судом.
При этом сама птицефабрика «Зеленецкая» была возвращена в собственность Коми еще в 2020 году. Стоимость возвращенного актива оценивалась примерно в 2,5 млрд рублей. В апреле 2026 года Сыктывкарский горсуд удовлетворил отдельный иск Генпрокуратуры, постановив взыскать с бизнесмена 1,5 млрд рублей и еще более 1,1 млрд рублей солидарно с другими фигурантами дела. В сентябре решение устояло в апелляции. К моменту вынесения заочного приговора Вячеслав Гайзер уже отбыл наказание. В сентябре 2026 года он вышел на свободу из колонии в Тверской области.