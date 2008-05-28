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20 августа, вторник
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18:21
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
19:28
Пентагон: разработка новой крылатой ракеты началась после приостановки ДРСМД
21:17
NYT: Трамп назначит послом в России замгоссекретаря Салливана
19:00
Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни до 73,7 года
18:36
Оппозиция подала две заявки на митинг 31 августа
21:53
Умерла актриса Александра Назарова
21:46
Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название «Не время умирать»
21:30
США в три раза увеличили импорт российской нефти
20:43
Хакеры атаковали сайт посольства России в Лондоне
20:27
Посольство подтвердило гибель двоих россиян при крушении вертолета в Греции
20:20
«Интерфакс»: топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» хотят выкупить акции у государства
20:08
Рособрнадзор опроверг полный запрет на гаджеты в школах
20:02
На безопасность «умных городов» к 2024 году потратят $135 млрд
19:49
Скворцова предложила повысить минимальную зарплату врачам до 170% средней по региону
19:14
Bayer продает ветеринарное подразделение за $7,6 млрд
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Тема
(обновлено: 15.05.2019)
Рейдерство
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2
Из захватчика в потерпевшего
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Отклонены претензии донецкого бизнесмена к ГК «Сивма»
В «Бабушкином лукошке» не нашлось места для векселей
Донецкому бизнесмену отказали в исках к структурам «Сивмы»
2
Генпрокурор прекратил рейдерский захват
Закрыто дело о попытке хищения имущества завода
1
Генерала СКР отдали под суд за вымогательство
Высокопоставленный силовик и два вице-губернатора пытались получить акции угольного разреза
Защитник предпринимателей от них же и пострадал
Арестован обидчик ближайшего помощника Бориса Титова
1
К поиску угольщика попросили подключиться главного следователя
Родные экс-управленца обратились к Александру Бастрыкину
2
Попытку захвата галереи «Водолей» закрепили показаниями
Обвиняемый в мошенничестве адвокат заключил соглашение с прокуратурой
3
Для ареста замдекана юрфака МГУ нашлись показания
Известному юристу инкриминируют соучастие в захвате автомобильной фирмы
1
Адвокатам поменяли статус на обвиняемых
Один фигурант дела о попытке захвата ТЦ отправлен в СИЗО, другой — под домашний арест
Спор компаньонов дошел до надзора
Известный бизнесмен пожаловался на уголовное преследование
2
Старинный особняк собрал трех обвиняемых
Рассматривается дело о второй попытке захвата одного и того же здания
4
Дальше Вашингтона не убежишь
Обвиняемого в рейдерском захвате могут депортировать из США в Россию
К делу о рейдерстве приплюсовали расходы на задержание
Знакомый разыскиваемого адвоката требует возмещения материального ущерба
3
Следователя выручили военные на бронетранспортере
Попытка задержания фигуранта дела о рейдерстве закончилась избиением правоохранителей
Захватчика "Водолея" нашли в Гудермесе
Подельником рейдера из Германии оказался беглый офицер ФСБ
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Покушение на особняк дошло до суда
Гудвину и его сообщникам утвердили обвинительное заключение
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Экономика
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Финансы
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия