Трамп: Россия и Китай содействуют достижению мира между США и Ираном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай содействуют урегулированию конфликта между США и Ираном.
«Я думаю, обе страны хотят, чтобы была сделка по Ирану. И я думаю, что они мне помогают в этом отношении»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами.
Ранее в беседе с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения Дональд Трамп сказал, что победа США над Ираном уже близка. По его словам, Вашингтон предоставляет Тегерану все возможности для заключения сделки. При этом он не уверен, что Иран «воспользуется этим шансом».