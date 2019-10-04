Рейдеры пришли за деликатесами

Полиция задержала семерых человек, принимавших участие в перестрелке на территории завода «Кубанские деликатесы», их личности установлены, подозреваемых допрашивают. Сообщение о стрельбе поступило в пятницу утром. Вооруженные люди открыли огонь по охранникам предприятия, попытались взять в заложники сотрудников, однако позже отпустили их и забаррикадировались внутри. В правоохранительных органах ЧП связывают со спором хозяйствующих субъектов.

В Славянске-на-Кубани задержаны семь человек, которые пытались захватить консервный завод «Кубанские деликатесы». Их личности установлены. «Все участники конфликта задержаны, в настоящее время они находятся на месте происшествия, с ними работают следователи. Там же работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает тип оружия, из которого стреляли, и все остальные детали. Имена задержанных сообщить не могу»,— сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Александр Рунов.

Сообщение о стрельбе на территории предприятия появилось в пятницу утром. По данным правоохранительных органов, группа из семи человек, вооруженных огнестрельным или травматическим оружием, ворвалась на территорию завода, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба пострадавших госпитализированы. Один из охранников легко ранен в руку, другой получил ранение в голову.

Захватчики взяли в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий»,— прокомментировали в пресс-службе краевого полицейского главка.





Коммерческий директор предприятия Олег Трушин сказал, что находится в отпуске и о ситуации знает из новостных лент. «Я догадываюсь, кто выступает заказчиком захвата, однако говорить о догадках в настоящее время не считаю возможным»,— сказал господин Трушин.

Мобильные телефоны всех руководителей предприятия на момент написания заметки были выключены. Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубанские деликатесы» зарегистрировано в Славянском районе в 2003 году с уставным капиталом 45 млн руб. Основной вид деятельности — переработка и консервирование фруктов и овощей. В списке выпускаемой им продукции значатся консервированные зеленый горошек и фасоль, икра из овощей, кабачков и баклажанов, соленые и маринованные огурцы, томатные соусы и фруктовые пюре, джемы и повидло. С 2012 года равными долями предприятие принадлежит Владимиру Скрипке и Ивану Радченко. В 2017 году выручка предприятия составила 222,7 млн руб., убыток — 7,9 млн руб. В 2018 году — 240,7 млн и 14,3 млн руб. соответственно.

В нынешнем году Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал ряд исков по корпоративным спорам, участниками которого являются собственники предприятия.

Также сообщается, что летом на предприятии уже было подобное ЧП, а в пятницу якобы ссора произошла между охраной собственников. Учредители заключили договоры с двумя разными ЧОПами, и конфликт якобы произошел именно между сотрудниками охранных предприятий.

Елена Рыжкова, Краснодар