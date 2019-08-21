Завод устоял перед рейдерами

Как стало известно “Ъ-Урал”, Кировский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела о рейдерском захвате помещений ОАО «Завод "Промавтоматика"» в начале 2018 года. На скамье подсудимых оказались арбитражный управляющий и местный предприниматель. По версии следствия, они причастны к фальсификации документов, на основании которых подсудимые получили контроль над имуществом завода стоимостью порядка 350 млн руб. Если вина подсудимых будет доказана, то им грозит до десяти лет лишения свободы.



Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Резеда Каримова приступила к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении арбитражного управляющего Владимира Яшина и предпринимателя Игоря Садовского, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они были причастны к рейдерскому захвату офисных помещений ОАО «Завод "Промавтоматика"» площадью порядка 9 тыс. кв. м и земельного участка площадью 2 га.

Завод «Промавтоматики» создан в начале 1990-х на базе Свердловского опытного завода «Монтажавтоматика». Имеет промышленные корпуса в Екатеринбурге. Занимается производством систем управления для ТЭК, а также управляет офисными помещениями. По итогам 2018 года предприятие получило убыток в 411 тыс. руб. Бенефициаром считается директор предприятия Александр Пономарев.

По версии следствия, в декабре 2017 года имущество завода было зарегистрировано на ООО «Невотекс-строй» и ООО «Строительно-монтажное управление №7» (СМУ №7), где совладельцами были господа Яшин и Садовский. Смена собственника была проведена на основании постановления Куединского райсуда Пермского края в 2014 году. Тогда завод «Промавтоматика» подал иск к этим компаниям и жителю Куеды Сергею Мелкомукову за невыполнение договора по покупке имущества завода — якобы они намеревались его купить, но не внесли предоплату в 500 тыс. руб. Завод подал иск, чтобы взыскать с покупателей неустойку. В ходе судебного процесса стороны заключили мировое соглашение, которое утвердила судья Ольга Ермакова. Согласно этому решению, «Промавтоматика» была согласна на продажу своего имущественного комплекса за 90,2 млн руб. При этом указанная сумма должна быть переведена заводу в рассрочку в течение 18 месяцев после совершения сделки по регистрации имущества. Интересы завода в суде представлял Владимир Яшин, который в то время работал юристом предприятия.

О смене собственника руководство завода узнало в феврале 2018 года, когда на предприятие явились новые собственники. В результате столкновения между новыми и якобы бывшими собственниками были поданы заявления в полицию. В конце концов руководству «Промавтоматики» удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении рейдеров. Летом 2018 года через Пермский краевой суд представители завода аннулировали мировое соглашение Куединского райсуда, а после попытались аннулировать договор купли-продажи, на основе которого имущество предприятия ушло СМУ №7 и «Невотекс-строй».

В ОАО «Завод "Промавтоматика"» корреспонденту “Ъ-Урал” подтвердили факт передачи дела в суд. «Сейчас дело рассматривается по существу»,— пояснили юристы завода, воздержавшись от более подробных комментариев.

Связаться с адвокатами подсудимых оперативно не удалось. По сведениям “Ъ-Урал” в ходе следствия фигуранты дела настаивали на полной невиновности, отмечая, что дело носит гражданско-правовой характер.

Игорь Лесовских