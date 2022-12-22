Holcim сменила владельца

Российский бизнес группы Holcim продали местному менеджменту. Это может означать конец истории с рейдерским захватом. Летом производитель цемента и строительных материалов сообщил о попытке незаконно завладеть его активами. Районный суд Грозного вынес решение о задолженности группы перед неизвестным бизнесменом Евгением Костюкевичем. Налоговая уже начала переоформлять права собственности, но после того как об истории рассказал “Ъ FM”, процесс заморозили. А теперь бизнес официально продали руководству компании в России. Попытка рейдерского захвата Holcim стала одной из самых громких, но не единственных в этом году. “Ъ FM” разбирался, как сейчас выглядят попытки незаконно завладеть бизнесом и как его защитить. Подробности — у Ивана Якунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод ОАО "Щуровский цемент"

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Завод ОАО "Щуровский цемент"

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Предприниматель Ольга Златопольская занимается поставками высокотехнологичного медицинского оборудования. С одной стороны, отрасль чувствует себя неплохо — санкций на медицину нет, поставщики работают с российскими компаниями без проблем. С другой — немало внутренних ограничений из-за повышенного внимания регулятора. Этим пытаются воспользоваться злоумышленники, уверена Ольга Златопольская:

«У нас появились конкуренты среди тех, кто занимается поставкой б/у оборудования. В компанию пришли с обыском. Основание — несоответствие поставляемого оборудования регистрационному удостоверению. У нас в стране настолько сложное регулирование, что придраться можно практически ко всему. Затем началось давление на клиентов.

Получается, если у оборудования нет РУ, значит, клиника не имеет права им пользоваться, поскольку тогда под вопросом ее медицинская лицензия. Кроме того, поступают угрозы. Людям, которым я доверяю, позвонили с неизвестного номера, не представились — сказали, мол, мы можем помочь решить ваши проблемы, давайте заберем, например, дистрибуцию».

В некоторых случаях рейдеры даже не пытаются выйти на контакт с руководством. В деле Holcim, например, все началось с решения чеченского суда, который постановил, что некий бизнесмен Евгений Костюкевич хотел купить компанию, перевел часть средств, но руководство с началом боевых действий якобы перестало реагировать на его письма под тлетворным влиянием европейских санкций, следовательно, активы нужно забрать за долги.

Официально в Holcim “Ъ FM” сообщили, что договор не заключался, они доказывают это в арбитражном суде и не сомневаются в благополучном исходе дела. Использование подложных документов — устаревшая схема, но она по-прежнему используется, рассказал “Ъ FM” адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский: «В одном из центров госуслуг в центре Москвы злоумышленники подали на регистрацию поддельные документы, и все у них получилось. И вот потом попробуй докажи, что ты не верблюд.

Как показывает практика, все зависит во многом от времени, тем более если брать Московский регион, наши правоохранительные органы и так перегружены.

Лет пять назад у меня был кейс — там вообще случился силовой захват. Лица кавказской национальности зашли на предприятие и забрали учредительные документы. Было видео, тем не менее возбудить дело не удалось».

“Ъ FM” попытался разобраться, выросло ли число попыток захватить бизнес с началом вооруженного конфликта. Судя по картотеке арбитражных дел, если сравнивать 11 месяцев этого года и прошлого, число дел о банкротстве выросло на 20%. И это несмотря на то, что полгода действовал мораторий. Теоретически это означает, что стало больше и конфликтных дел.

В свою очередь, в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщили, что не фиксируют всплеска обращений. Но рисков потерять бизнес сейчас гораздо больше, чем до кризиса, уверен партнер адвокатского бюро «ЗКС» Андрей Гривцов: «Я уверен, что таких случаев будет больше, и причин тут несколько. Первая — экономическая ситуация.

Любой экономический кризис влечет за собой передел собственности, в том числе и незаконными методами.

Вторая — сейчас достаточно много собственников бизнеса покинули страну и фактически утратили контроль над своими активами. В таком случае может появиться кто-то, кто хочет этот контроль получить. А конфликты у нас очень часто любят решать с помощью правоохранительных органов или каких-то незаконных действий».

Каким будет наказание для злоумышленников, сказать сложно, потому что единой статьи о рейдерстве в Уголовном кодексе нет. В зависимости от схемы прокуратура использует разные категории обвинений, наиболее общая — мошенничество (до 10 лет тюрьмы).

О том, что виновных нашли, в случае с Holcim не сообщалось во многом потому, что истцом во всех обращениях указан едва ли причастный к бизнесу человек. Евгений Костюкевич, судя по судебным документам, — уроженец Пермского края, который состоял на учете у психиатра и большую часть жизни был безработным. Также у него есть судимости за кражу дров и бензопилы.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".