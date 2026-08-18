«Атриум» украли на пару недель

На сроки от четырех до семи лет были осуждены в Москве шесть фигурантов, признанные виновными в мошенническом завладении активами зарегистрированной на Кипре компании, включающими крупный ТРЦ в центре столицы. Компания стоимостью не менее 5 млрд руб. и с сотнями миллионов прибыли в год была переоформлена на подставных лиц путем внесения в состав учредителей мелкого предприятия под названием «Спартак». Несогласные с приговором осужденные заявляют, что доказательства в деле являются недопустимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ «Атриум» в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ ТРЦ «Атриум» в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Приговор по уголовному делу вынес 235-й гарнизонный военный суд. «Доказательства, собранные следствием, признаны судом для признания Юрия Талана, Владимира Назаренко, Антона Седова, Вячеслава Гущина, Вячеслава Царелунгэ и Людмилы Дементьевой виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)»,— сообщили “Ъ” 18 августа в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

Как следует из материалов дела, предметом махинаций стали активы ООО «ИнвестНедвижимость». Оно было создано еще в 2015 году для операций с недвижимостью и сдает в том числе в аренду торговые площади ТРЦ «Атриум» у Курского вокзала. Этой дорогостоящей недвижимостью первоначально владела кипрская компания Novulaw Alliance LTD, как единственный участник «ИнвестНедвижимости». Однако 16 мая 2023 года владелец сменился.

«Следствием и судом установлено, что в 2023 году осужденные совместно с иными лицами путем предоставления в нотариальные органы и ФНС подложных документов об изменении устава ООО “ИнвестНедвижимость” и состава органов его управления незаконно приобрели права на его активы общей стоимостью более 5 млрд руб.»,— пояснили в ГВСУ СКР.

Уставный капитал «ИнвестНедвижимости» составлял 10 млн руб. Но аферисты предоставили подложную доверенность, заверенную нотариусами сразу в двух государствах, от глав кипрской компании на имя уроженца Молдавии Дорина Шкиопки на право управления фирмой. Его решением прежний гендиректор Виктор Рябенко был снят с должности, а на его место назначен Антон Седов. Новый руководитель также подписал документы, что в состав учредителей входит некое ООО «Спартак» с 1 тыс. руб. уставного капитала, что составило 0,01% от общего.

Прежние владельцы подали иски в суды как в кипрском Лимасоле, так и в Москве. Кроме того, было написано заявление в правоохранительные органы. По данным “Ъ”, доследственной проверкой занимались сотрудники управления собственной безопасности ФСБ, а собранные материалы они передали в ГВСУ СКР, поскольку один из фигурантов Владимир Назаренко оказался военнослужащим.

МВД Кипра активно помогало расследованию в России. Согласно его данным, «изображенный на копии доверенности апостиль не проставлялся уполномоченным органом Республики Кипр», а подпись лица, имеющаяся на копии доверенности от 2021 года, не совпадает с подписью директора Novulaw Alliance LTD. Отдельно киприотские полицейские отмечали, что в их реестре вообще нет нотариуса с именем Мэри Ламбру, которая заверяла доверенность на имя молдаванина на Кипре.

В итоге арбитражный суд Москвы признал все изменения по «ИнвестНедвижимости» незаконными, вернув права прежним владельцам. А в столице начались задержания участников аферы.

Дорин Шкиопка, чью роль следствие оценивало как минимальную, успел скрыться. Остальных взяли под стражу. Исключение в виде домашнего ареста суд сделал только для Юрия Талана, страдающего болезнью Паркинсона и онкологией. Впрочем, после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда. Один из подсудимых признал свою вину полностью, остальные — частично, утверждая, что они совершали некие действия, но умысла на хищение у них не имелось. Самый большой срок, семь лет заключения, получил господин Гущин.

Представители защиты осужденных пока подали короткие жалобы на приговор, отметив, что для полных жалоб им необходимо изучить судебное решение. Большую часть доказательств осужденные считают недопустимыми. Они также настаивают, что все действия должны быть квалифицированы как «покушение на мошенничество», так как новые хозяева «ИнвестНедвижимости» являлись ими всего две недели.

Сергей Сергеев