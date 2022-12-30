Защитнику Донбасса скидка вышла

В Москве суд вынес первый приговор по громкому расследованию попытки рейдерского захвата крупной компании Merlion. Григорий Жеренов получил два года и шесть месяцев колонии благодаря тому, что активно сотрудничал со следствием, является участником боевых действий в Чечне и Донбассе, где стал инвалидом.

Хорошевский районный суд Москвы в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Григория Жеренова, признав его виновным в пособничестве фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком и об особо тяжком преступлении (ст. 33 и ст. 303 УК РФ).

Григорий Жеренов полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем генерального прокурора Анатолием Разинкиным, исполняя которое помог следствию раскрыть действия преступной группы, пытавшейся совершить рейдерский захват активов компании Merlion. На первом этапе злоумышленники, по данным следствия, рассчитывали получить от нее около 15 млрд руб., а затем 2% с ежегодного оборота.

Григорий Жеренов принес извинения потерпевшим по уголовному делу — совладельцам компании Merlion Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову, а также топ-менеджеру компании Борису Левину.

При этом он отдельно извинился перед семьей своего бывшего сослуживца по спецподразделению ДНР «Пятнашка» Анатолия Дашковского, погибшего в боях за Донбасс в 2017 году, на которого он в 2020 году дал ложные показания как на одного из участников организации покушения на убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.

Учитывая, что подсудимый полностью выполнил взятые на себя в рамках сделки обязательства, является участником боевых действий в Чечне и Донбассе, где он потерял в результате ранения часть ноги, став инвалидом, а также имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд вместо трех лет, запрошенных прокурором, назначил ему два года и шесть месяцев.

По данным следствия, захватить активы Merlion пыталась группа аферистов во главе с бывшим следователем подмосковного главка СКР Кириллом Качуром, который привлек к делу следователя СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова. Последний возбудил уголовное дело о попытке убийства господина Симоненко, конфликтовавшего с совладельцами Merlion. Основанием послужило не только заявление предпринимателя, но и явка с повинной Григория Жеренова, сообщившего, что он вместе с Анатолием Дашковским поджег загородный дом господина Симоненко, якобы рассчитывая уничтожить его вместе с семьей. Несмотря на то что данное преступление не имеет никакого отношения к окружном СУ СКР, именно в нем возбудили уголовное дело об убийстве и уничтожении имущества (ст. 105 и 167 УК РФ). В результате бизнесмены с октября 2020 года по февраль 2022 года, как теперь установило следствие, незаконно подвергались уголовному преследованию за совершение особо тяжкого преступления, после чего все они были полностью реабилитированы. В свою очередь, господа Жеренов и Симоненко оказались в СИЗО, а господа Качур и Неснов, скрывшиеся за границей, объявлены в розыск.

Григорий Жеренов, как установило следствие, принял участие в афере, испытывая тяжелое материальное положение. Ему обещали вознаграждение в размере 15 млн руб., правда, выплатили всего 5 млн руб.

Николай Сергеев