Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
Ярославль
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
05 марта, пятница
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
05 марта, пятница
Слушать радио
Коротко
Новости
11:17
Цена нефти Brent поднялась до $68 впервые с января прошлого года
11:03
В России за сутки выявили на 3% меньше заразившихся коронавирусом
10:49
«Аэрофлот» отрицает планы ввести платную регистрацию на рейсы
10:02
Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд
11:02
Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую
11:19
Комиссионные доходы Мосбиржи выросли в 2020 году до рекордных 34,3 млрд руб.
11:14
Sony запатентовала технологию использования банана в качестве геймпада
10:32
NASA повысило стоимость доставки грузов на МКС в семь раз
10:29
Microsoft ускорила работу браузера Edge на 41%
10:27
Рособрнадзор не ожидает полного отказа от ЕГЭ
09:57
Мишустин ожидает завершения основного объема массовой вакцинации от COVID-19 до осени
09:53
Иностранные компании могут обязать платить НДФЛ за российских разработчиков ПО
09:35
Глава Росприроднадзора предложила составлять экологический рейтинг предприятий
09:28
Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды составил $190 млн
09:28
Полиция составила протоколы на депутата думы Екатеринбурга из-за участия в шествиях в поддержку Навального
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 04.03.2021)
Дело гематолога Елены Мисюриной
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Суд прислушался к диагнозу защиты
С гематолога Елены Мисюриной сняты все обвинения
2
Обеление халатов
В Калининграде и Москве вынесены решения по громким «врачебным» делам
1
Дело Елены Мисюриной передали другому следователю
Эксперты ждут, что следствие найдет нового виновного
Дело врачей
протокол
Прокуроры вернутся к делу врача
Как развивается история Елены Мисюриной
Приговор гематологу дошел до отмены
Дело Елены Мисюриной вернули в прокуратуру
«Елена Мисюрина надеется, что скоро эта история завершится»
Корреспондент «Ъ FM» — о решении Мосгорсуда
«Процесс идет без участия прессы»
Корреспондент “Ъ FM” — о рассмотрении жалобы на приговор врачу Елене Мисюриной
Летального исхода можно было избежать
Как эксперты трактуют детали приговора Елене Мисюриной
13
Мотивировочный диагноз
“Ъ” изучил решение суда по делу гематолога Елены Мисюриной
«Медицина — сложный организм, который тоже нуждается в лечении»
Дмитрий Дризе — о деле врача Елены Мисюриной
7
Елену Мисюрину освободили в зале суда
Ждать нового рассмотрения дела врач-гематолог будет под подпиской о невыезде
«Не было никакого спора, все в зале были на стороне Елены Мисюриной»
Корреспондент «Ъ FM» — об освобождении врача из-под стражи
1
«Дорогой мне человек находится в тюрьме, и я чувствую совершенное бессилие»
Муж врача Елены Мисюриной — о надежде на освобождение супруги и поддержке общественности
1
«Не должно быть охоты на ведьм»
Врач и заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников комментирует «дело Мисюриной»
В пионерском лагере. Медицинский осмотр
Альбом 1952 г.
1
Дело Елены Мисюриной вскрыло «белые пятна»
Как пробелы в законодательстве отражаются на медиках
Архив
наглядно
Фотогалерея
Бастионы Холодной войны
Что напоминает о противостоянии
Фотогалерея
Фото дня: 4 марта
Дикая природа в Израиле, извержение вулкана в Гватемале и другие кадры
Фотогалерея
«Золотой век» дирижаблей
Основные вехи эпохи
Видео
Попытка номер десять
Прототип космического корабля от SpaceX взорвался, впервые сев на платформу
Фотогалерея
Нетронутый мир
Дикая природа в объективах фотографов “Ъ”
Фотогалерея
Товарищ президент
Жизнь и карьера Михаила Горбачева
Фотогалерея
«Золотой глобус-2021»
Как прошла 78-я церемония вручения премии
Фотогалерея
Лучшие фото за февраль
Съезды левопатриотических сил, последствия снегопада и резкого потепления в Москве и другие кадры
Фотогалерея
Акции памяти Бориса Немцова
Кадры с мероприятий в разных городах
Фотогалерея
Обострение ситуации в Армении
Кадры из Еревана
Фотогалерея
VIP-вакцинация
Политики, актеры, спортсмены и другие знаменитости, публично привившиеся от COVID-19
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Как попасть за границу весной 2021 года
Экономический прогноз на март
Коммерсантъ-История : почему все всегда как всегда
Карта: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
Прогноз на 4–5 марта
Где хранить миллион
Условия по вкладам от 1 млн руб. в топ-10 банков
Самое читаемое
просмотров:
216130
Хорьки позорные
Владимир Путин на коллегии МВД начал называть вещи своими именами
просмотров:
130340
Как попасть за границу весной 2021 года
Запреты, ограничения и правила въезда для россиян в Турцию, ОАЭ, Египет, Грецию, Грузию и 30 других стран
просмотров:
118390
Суд подумает о кадрах в МВД
Записавший видео в поддержку Навального полицейский пытается восстановиться на службе
просмотров:
117226
«Похоже, в Белоруссии началась борьба за власть»
Дмитрий Дризе — о последних заявлениях Александра Лукашенко
просмотров:
96348
Цены улетели
Путешествовать самолетом стало дорого, потому что некуда
Первые лица |
все
Совладелец ПНТ Михаил Скигин об инвестиции в «Юлмарт» и модернизации терминала
Президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков о потреблении пива, регулировании рынка и потенциале комбучи
Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров о последствиях пандемии и новых покупках
Тенденции |
все
Как принципы ESG-инвестирования приживаются в России
Как «Ростех» и Альберт Авдолян создали лидера угледобычи
Путь к персональным данным россиян прошел через Telegram
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия