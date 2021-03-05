Суд прислушался к диагнозу защиты

В четверг Мосгорсуд отменил приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года за смерть пациента. Так завершилось одно из самых громких уголовных дел в России, связанных с врачебными ошибками. В защиту госпожи Мисюриной ранее выступили медики, депутаты, мэр Москвы Сергей Собянин и бывший вице-премьер Ольга Голодец. На то, чтобы доказать ее невиновность, адвокатам понадобилось почти восемь лет. Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин уверен, что дело войдет в историю как «откровенное нападение на невинных медиков».

Уголовное дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной по решению Мосгорсуда прекращено в связи с отсутствием состава преступления. По словам адвоката госпожи Мисюриной Анатолия Клейменова, «добиться победы» удалось с третьей попытки.

Напомним, в 2013 году Елена Мисюрина провела трепанобиопсию (забор образца костного мозга), через четыре дня пациент умер из-за открывшегося кровотечения. В январе 2018 года врача осудили на два года по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Приговор Черемушкинского райсуда Москвы вызвал широкий общественный резонанс.

Процесс по обвинению госпожи Мисюриной был неоднократно назван «новым делом врачей», а в ее защиту выступили медики, общественные деятели, депутаты.

К внимательному и объективному пересмотру дела призывали мэр Москвы Сергей Собянин и на тот момент заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Черемушкинского суда, на основании решения судебной коллегии уголовное дело было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Однако, как пояснил “Ъ” Анатолий Клейменов, фактически следственные действия продолжились. «В своем постановлении Мосгорсуд четко зафиксировал, что возвращение дела прокурору — это особый порядок движения уголовного дела. Нам известно, что этот порядок не предполагает дополнительного расследования. Но часто на практике именно так и случается, и эти следственные действия проводились два года в непонятном для нас ключе. Поскольку это противоречит не только позиции Мосгорсуда, но и практике Верховного суда, защитой было принято единственно правильное решение — обжаловать приговор»,— сказал господин Клейменов.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным решение Мосгорсуда об отмене приговора. Новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции откладывалось дважды, и, наконец, в четверг суд вынес решение в пользу Елены Мисюриной.

Анатолий Клейменов называет его «несколько запоздалым» и признается, что «без слез радости не обошлось».

Он отмечает, что процесс по одному из самых громких врачебных дел закончился «тихо, даже буднично, достойно и абсолютно правильно».

«Решение стало возможным именно потому, что этот неправедный суд вызвал большое сопротивление медицинской общественности»,— заявил “Ъ” президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. По его мнению, процесс над госпожой Мисюриной войдет в историю как «слишком показательное, откровенное нападение на невинных врачей». Дело Елены Мисюриной, подчеркивает господин Гальперин, объединило медиков, благодаря чему впервые они дали «серьезный отпор» набирающей силу практике уголовного преследования. «Надеюсь, решение по главному делу, на которое смотрит вся страна, поставит точку в этой ситуации: нельзя делать крайними врачей, нельзя на них нападать, нельзя их добивать, потому что их и так осталась мало»,— добавил Семен Гальперин.

В декабре прошлого года Калининградский облсуд вынес оправдательный приговор по еще одному громкому врачебному делу — и. о. главврача роддома №4 Елены Белой и неонатолога-реаниматолога Элины Сушкевич. Им было предъявлено обвинение в убийстве новорожденного (ч. 2 ст. 105 УК РФ; убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Судья согласился с решением присяжных, которые ранее оправдали медиков.

Наталья Костарнова