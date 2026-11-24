Главные новости за 24 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Экономика Краснодарского края за четыре года может увеличиться более чем на 1,8 трлн руб. К 2029 году объем валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на уровне на 8,1% выше показателя 2025 года.
Юристы краевого отделения КПРФ настаивают на удалении внесенного в реестр иностранных агентов Telegram-канала «Красный темник» секретаря крайкома и депутата городской думы Краснодара Александра Сафронова.
В Крыму открыли прием заявок на разовую паромную переправу легковых автомобилей через Керченский пролив в направлении Тамани и обратно. Каждая заявка действует однократно и только в одном направлении: Крым—Тамань или Тамань—Крым.
ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» объявило конкурс на строительство очистных сооружений для туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна». Начальная цена контракта — 722,8 млн руб., заявки принимаются до 10 декабря 2026 года.
В 2026 году «Росводоканал Краснодар» направит более 2 млрд руб. на развитие систем водоснабжения и водоотведения в регионе. По словам генерального директора «Росводоканал Краснодар» Дмитрия Павлюченко, с 2007 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры Краснодара направили около 16 млрд руб.
В Севастополе с 25 ноября на срок до 10 дней введут временные ограничения подачи электроэнергии. Это связано с проведением противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона.
В Краснодарском крае реализацию четырех масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма перенесли с 2026 на 2027 год. В список вошли реконструкция санатория «Волна» и гостиницы «Приморская» в Сочи, а также строительство отеля Alean Premium Anapa и санаторно-курортного комплекса «Фиолето 3» в Анапе.
Объем экспорта товаров из Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 4% к аналогичному периоду 2025 года и достиг $4,6 млрд.
В Крыму с 25 ноября на срок до десяти дней введут ограничения на подачу электроэнергии в связи с проведением противоаварийных работ. Конкретные графики отключений составлять не планируется.
Мощности действующих полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на Кубани практически исчерпаны, а число жалоб жителей на вывоз мусора за год выросло вдвое. Власти региона намерены построить и реконструировать 10 комплексов по обращению с отходами до конца 2030 года.